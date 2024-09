Joseph Rosales: las bajas de Honduras y los duelos en Nations League

Sensaciones en la Selección

Agradecerle primeramente a Dios por estar aquí con la Selección, es un orgullo para mí, creo que anteriormente lo he dicho, estar aquí en la Selección es una gran responsabilidad, el grupo está unido, venimos trabajando desde casi un año, por decirlo así.

Aportar

Lo importante es que estamos aquí, para aportar nuestro granito de arena en la Selección, sabemos lo que nos estamos jugando, esperemos que hagamos respetar nuestra casa e intentemos sacar los resultados.

Posición

En lo personal, creo que he jugado más de carrilero, la decisión es del profe, donde él me ponga voy a tratar de hacer lo mejor como lo he venido haciendo. De los rivales, sabemos que serán difíciles, vamos a trabajar esta semana para sacar los resultados adelante.

Reiniciar tras fracaso en Copa América

Ese fue un trago muy amargo haber quedado afuera de la Copa América, después de haber hecho dos partidazos ante México, pero nada, el grupo siempre se mantuvo unido, seguimos trabajando, tenemos mucha fe y estamos pensando en estos partidos de la Nations League.

Bajas en la H

Los jugadores que están lesionados son muy importantes, han estado con nosotros en todo el proceso y creo que nos van a ser mucha falta, pero los que acaban de llegar y están con nosotros es porque tienen las cualidades y condiciones para estar con nosotros.

Su momento actual

La verdad estoy pasando por un buen momento, creo que es el mejor año, por decirlo así, estoy aprovechándolo, espero que lo que estoy haciendo en mi club lo pueda traer a la Selección.

Trinidad y Jamaica

Todos los equipos son difíciles, somos 11 contra 11, nosotros ya hemos visto algunos videos de ellos, vamos a trabajar para contrarrestar las fortalezas de ellos.