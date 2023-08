José Mario Pinto no da por eliminado al Olimpia de la Copa Centroamericana

"No tuvimos un buen partido contra Real Estelí y eso nos está pesando, superamos al equipo de Panamá, no quiso entrar el balón, pero no se pudo y ahora nos toca remar contra la corriente y aún podemos clasificar si se dan los resultados".

También confiesa que: "Ha sido una sorpresa que no se esperaba, era un grupo fuerte con todos los campeones del área. No sería un fracaso quedar eliminados, dimos lo mejor, somos los actuales campeones".

Pese a ser los actuales campeones de la Concacaf, no significa que no quedar fuera de la competencia. "No deberíamos quedar fuera, pero hay cosas que se dan en el fútbol y si se da no era nuestro torneo, pero vamos a pelear hasta el final".

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

José Mario Pinto fue parte del proceso de la pasada Copa Oro y ahora busca integrar al nómina con la llegada de Reinaldo Rueda.

"Estoy enfocado en el equipo, pero esperando la oportunidad del llamado, un nuevo profesor y él vendrá a ver los que mejor estén, espero dar lo mejor de mí".