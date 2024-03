Chilavert vuelve a atacar a Vinicius y Ancelotti lo destroza con una frase

“Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. No sea maricón, el fútbol es para hombres”, fue el lamentable mensaje que publicó Chilavert justo después de que Vinicius terminase llorando en Valdebebas al hablar del racismo que sufre en los estadios de la Liga Española , justo antes del amistoso entre Brasil y España .

Chilvaert atacó otra vez a Vinicius y no pidió perdón por sus desagradables declaraciones en redes sociales: “¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas”.

“La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino”, señaló Chilavert mientras intentaba explicarse.

“Lo que puse en mis redes sociales es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte, es el primero que agrede a los rivales”, valoró el ex portero paraguayo intentando explicar sus declaraciones previas contra Vinicius.