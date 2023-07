Jorge Luis Pinto habla sobre la posibilidad de volver a Honduras

Jorge Luis Pinto renunció sorpresivamente el pasado sábado como técnico del Deportivo Cali e inmediatamente su nombre ha sido vinculado para volver al banquillo de la Selección Nacional de Honduras.

El pasado sábado, el estratega anunció mediante comunicado en sus redes sociales su salida del Deportivo Cali explicando los motivos de su decisión.

“Así como ya lo hice ante el Comité Ejecutivo del club, quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como director técnico del Deportivo Cali a partir de la fecha. Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club. Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento”, indicó de manera contundente.