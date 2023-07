Romell Quioto rompe el silencio tras nueva polémica y cuenta su verdad

Hay unas camisas, sudaderas, buzos y unas cuantas gorras, incluso estas no ajustaron y una niña quedó llorando porque no consiguió una, ojalá para la próxima se la podamos dar. Estas son las cosas a las que hay que darle importancia. Sé que hay gente que lo aprecia a uno, mientras Dios me dé la oportunidad no será ni la primera o última vez que los visite.

Se me dio la oportunidad de venir a compartir un rato con los niños, algo que tenía previsto desde el mes pasado. Es lindo que a pesar de su situación ellos se alegran cuando me miran, son cosas que te tocan el corazón.

Esto sucede al día siguiente tu última gran controversia. ¿Qué fue lo que pasó realmente el domingo en Río Lindo?

Lo que ocurrió fue algo bastante lamentable que jamás imaginé que me iba a pasar, así como a las personas que andaban conmigo y el mismo equipo Juventus. Desde que llegué se sintió el maltrato, ya para el final del partido quería pelear con nosotros, empezaron a decirnos de todo, cosas racistas.

Mi amigo, dueño del equipo visitante Juventus, me invitó al partido e iba contento a conocer el lugar también, y cuando llego me dicen que debía pagar 100 lempiras, por lo que decidí esperar a que llegara el presidente del equipo para entrar con él, para mí no era un problema pagar la entrada, yo sé que todo el mundo tiene que pagar sin importar si es figura pública o Romell Quioto. Al final terminamos pagando de más, a unos le cobraron menos y a otros le cobraban parqueo, lo que es lamentable porque en un partido de fútbol ese tipo de cosas no deben pasar.

¿Qué enseñanzas te deja esto?

La primera enseñanza es no andar en lugares así, aunque sé que no todas las personabas que estaban allí son iguales. Espero que las personas que se prestaron para eso sean conscientes que ahora la gente que quiera visitar el lugar no va a querer ir o tendrán mucho cuidado.

Después reaccionaste enojado en tus redes sociales...

Sí, eso es algo que suele pasar con Quioto y todo el mundo lo sabe. Me cuesta controlarme, tengo que seguir trabajando en eso, ha sido bastante difícil para mí. Tal vez yo no tuve que haber puesto mensajes como esos, tal vez debí quedarme callado porque a veces uno se lleva de encuentro a otras personas al escribir esos textos. Nada más toca seguir adelante. Mucha gente me ha escrito que no todos son así, hubo otras personas que me trataron bien.