Juan Carlos Osorio se abrió paso de albañil y espía

Su nombre lidera la agenda de la Fenafuth como nuevo seleccionador de Honduras para lo que resta del proceso con destino al Mundial del 2026 que será organizado por tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Juan Carlos Osorio soñó con brillar como futbolista. El destino le tenía preparado seguir en los banquillos. Decidió alejarse de las canchas producto de las lesiones y aprovechó para trasladarse a Estados Unidos. Allí conoció a Julieth, quien se convertiría en su esposa.

“Un día llegó al restaurante y lo atendí como a cualquier cliente. Él era tímido y se me fue acercando por el lado del ejercicio. Yo trotaba todos los días y me decía que se me notaba en el cuerpo, que él también entrenaba y que cuando yo quisiera me orientaba. Por ahí comenzó todo (risas)”, relató Julieth, acerca del comienzo de la relación en la ciudad de Nueva York, en los inicios de la década del 90. Ahora tienen dos hijos, Sergio y Juan Esteban.