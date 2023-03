Benguché se ilusiona con su regreso a la Selección de Honduras

“Debe seguir trabajando, luchando, esa ha sido la clave para estar acá, nunca he bajado los brazos y ahora vengo para poder aportar al equipo en el dado caso que me necesiten”.

Desde el punto de vista del goleador, la clave para su resurgir fue la confianza. “He estado trabajando y podría ser muy apresurado en decir que es mi mejor momento, pero estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera y eso me tiene contento”.

También destaca que: “Las cosas me han salido y estoy aportando, espero seguir así. Por ahí la confianza fue clave y estar cerca de la pelota favorece en muchos aspectos y ahí ha estado la clave”.

Benguché es uno de los futbolistas que jamás le dirá que no a las convocatorias de la Selección de Honduras. “Quien no quiere estar en la selección, las cosas no se habían dado, pero las ganas y el trabajo de querer seguir adelante me tiene aquí. Primero Dios, yo estoy alegre de estar aquí y representar bien a la Selección y convivir con ellos”.