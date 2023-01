John Denis, el hondureño que hace pretemporada en equipo de la MLS

Cinco días en la ciudad de Orlando han llenado de ilusión al goleador de raíces hondureñas John Denis, quien está a prueba en una de las grandes franquicias de la MLS, el New York City, campeón del fútbol estadounidense en 2021.

Denis, de 24 años, podría convertirse en el noveno legionario catracho en la primera categoría del balompié gringo, pues desde el 12 de enero se encuentra trabajando en la pretemporada del club que dirige el entrenador inglés Nick Cushing, quien lo llamó personalmente para que se incorporara en los trabajos.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

Cabe destacar que John, de padre uruguayo y madre hondureña, fue el goleador del segundo equipo del New York City la pasada campaña en la competencia llamada MLS Next Pro convirtiendo 15 goles en 18 partidos disputados.

Su gran desempeñó lo hizo ganarse una oportunidad para mostrarse en la escuadra prinicipal previo al arranque de la MLS el próximo 25 de febrero.

"Hace dos meses recibí una llamada del entrenador felicitándome por la campaña que hice. Él dijo que me quería ver en la pretemporada con el primer equipo", comentó el futbolista catracho a Diario LA PRENSA mientras descansaba en el hotel de concentración del NYC en Orlando, Florida.

Denis ha estado realizando trabajos de acondicionamiento físico previo al viaje de tres semanas a California donde disputarán una serie de amistosos, empezando por el choque de este miércoles contra el Minnesota United en el que el hondureño debutaría con el primer equipo.

"Mis compañeros han sido bastante gentiles conmigo y me apoyan mucho, me llevo muy bien con todos. El nivel de competencia en el equipo es muy elevado. He disfrutado cada momento", se refirió John respecto a cómo ha vivido su primera consideración con el principal equipo del New York City.

VEA: Motagua pierde un fichaje y Rubilio Castillo podría regresar a China

Denis fue considerado por el entrenador uruguayo Fabián Coito para integrar el ciclo olímpico hacia Tokio 2021, pero el futbolista que juega como volante y extremo izquierdo se lesionó en ese entonces. Fue la única vez que miembros de la Federación Hondureña se comunicaron con él.

"Si hago las cosas bien en la pretemporada tengo muchas posibilidades de quedarme, pues así el club no tendrá que comprar más delanteros y tendré lugar en el roster", comentó el catracho respecto a su posible ascenso a la MLS.

Los brasileños Talles Magno y Thiago Andrade, así como el estadounidense Kevin O'Toole, son los atacantes con los que John Denis competirá hasta mediados de febrero por un puesto dentro de la ofensiva neoryorquina en la disputada de amistosos contra San José Earthquakes, LAFC, La Galaxy y Portland Timbers.