Deiby Flores dejó el Panetolikos de Grecia y tiene nuevo club

El hondureño Deiby Flores fue presentado de forma oficial este martes como nuevo jugador del Fehérvár FC de la primera división de Hungría. El exjugador del Olimpia sorprendió al salir del Panetolikos de Grecia donde era uno de los habituales titulares.

El futbolista llevará la camisa 12 y en el club húngaro lo presentaron como uno de los internacionales con la Selección de Honduras. En sus primeras palabras, se mostró agradecido por esta nueva experiencia que vivirá en el país europeo.

“Estoy muy feliz de estar aquí, creo que mudarme al Fehérvár fue la mejor decisión en esta etapa de mi carrera. No me gusta hablar de mis puntos fuertes y estilo de juego, eso se lo dejo a los aficionados, ¡a quienes me gustaría demostrar mi valía en el campo con mi juego!”, dijo Deybi.