José Quiel, joven promesa de Saprissa que podría jugar con Honduras

No veo mucho fútbol hondureño. Si he visto al Olimpia y Motagua , que son los mejores equipos del país, también he logrado ver al Real España.

Sí, he tenido ofertas de Alajuelense , Cartaginés y recientemente me dijeron equipo de segunda división.

Después regresé a Saprissa y fui subiendo categorías, hasta lograr ser capitán y coronarme campeón. En ese mismo año (a los 14) Saprissa me ofreció contrato, pero no se concretó por que se vino la pandemia.

A los 9 años me contactó la U-9 de Alajuelense y Saprissa, pero yo decidí jugar con el Saprissa e hice buenas temporadas hasta la U-12 me moví para Cartaginés y ahí fue donde conseguí mi mayor experiencia, donde quedé campeón goleador.

Yo desde que tengo conciencia sé jugar al fútbol. Mi papá desde pequeño me regaló un balón para entretenerme y él vio que a mí me gustaba mucho y entonces me llevó de la mano para entrenar y mejorar en el deporte.

¿Has tenido proceso con alguna de las tres selecciones?

Por el momento solo he tenido de Panamá, pero no se concretó porque ellos ya iban para el premundial y ya estaba casi el equipo.

¿En cuál quisieras jugar?

Estoy dispuesto para las tres, obviamente me siento más identificado con Costa Rica porque es el país donde estoy, pero no cabe duda si me llaman cualquiera de otros no lo pensaría para irme una de ellos. Sería agarrar experiencia y lograr el sueño de jugar en la mayor.

¿Qué te dicen tus papás sobre en qué selección jugar si se da la posibilidad?

No, ellos me dicen que yo elija lo que quiera. Pero obviamente por parte de la familia de mi mamá quiere que jueguen de Honduras y de mi padre que lo haga con Panamá, entonces hay una presión escondida. Pero la oportunidad que me salga yo la aprovechó.

¿Has pensado en venir a jugar a Honduras?

Sí, si me da la oportunidad claro que lo haría. Igual quiero salir al extranjero para lograr mis sueños.

¿Y si el fútbol no se cumple, a qué piensas dedicarte? ¿estas estudiando actualmente?

Me acabó de graduar de educación media en uno de los mejores colegios del país, Anglo American School, es bilingüe. En la universidad quiero estudiar en Ulacit, una ingeniería en informática, es la mejor en 12 años consecutivos del país. Asimismo, encontrar una beca deportiva en Estados Unidos.

EN CORTO CON JOSÉ QUIEL

Fútbol: Mi pasión.

Madre: Es mi seguir.

Padre: Es el liderazgo que tiene.

Equipo favoritos: Saprissa, Man. City, PSG y Barcelona.

Saprissa: Corazón Morado.

Jugador favorito: Leo Messi y Neymar.

Sueño: Jugar en la Premier League.

Costa Rica: Ambiente bonito

Honduras: Su comida es súper rica.

Comida favorita de Honduras: Baleadas y Anafre