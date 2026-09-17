Macías quiere a Marathón en semis: "Vamos a darlo todo por clasificar a la final"

Tegucigalpa, Honduras.

El jugador no ocultó su entusiasmo tras asegurar la primera clasificación del club dentro de los cuatro mejores de la campaña en el torneo de Concacaf. Macías catalogó el pase como un orgullo para la institución azul, al tiempo que reafirmó el compromiso del plantel de ir paso a paso en busca del tan anhelado título.

El Fútbol Club Motagua selló su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 tras dejar en el camino al Alianza con un global de 3-0. El Ciclón Azul arribó este jueves a tierras catrachas luego de visitar el Cuscatlán y Jefryn Macías fue uno de los que atendió a los medios de comunicación.

Asimismo, el joven expresó su deseo de ver a los demás representantes del fútbol hondureño avanzar en la competición. Eso implicaría un posible cruce en las semifinales ante Marathón : "Me gustaría mucho que los tres clubes estemos entre los cuatro mejores". Motagua está a la espera del rival que saldrá del duelo entre Alajuelense y el Monstruo Verde esta noche en Copa Centroamericana.

¿Qué representa, Jefryn? ¿Lograr ese boleto a la siguiente ronda?

No, representa una alegría enorme saber que de estas ediciones de la Copa Centroamericana es la primera que nos metemos en semis. La verdad es un orgullo representar a Motagua y vamos pasito a pasito. Ahora a enfocarnos, a ver qué rival nos toca, y el que nos toque pues vamos a darlo todo por clasificar a la final.

Si te tocara escoger, ¿cuál sería?

No, creo que no tengo ningún favorito. Solo, como lo decía anteriormente, me gustaría mucho que los tres clubes estemos entre los cuatro mejores.

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¿O sea que te gustaría que pasara Marathón?

Claramente, porque aquí somos hondureños, somos hermanos, ¿me entiendes? Entonces, más que todo por eso.

Igual conoces mejor al rival, o sea, se conocen mejor, hay como una posibilidad más pareja, por decirlo de una manera

Sí, claramente, y también los viajes y eso, el protocolo y eso, ¿verdad? Pero no, el rival que nos toque pues vamos a darle con todo y vamos a tratar de lucharlo hasta el final y sellar nuestro pase a la final.

¿Es factible que esto se dé, que Marathón lo pueda hacer allá?

Sí, no, en el fútbol no hay nada imposible. Ya varios equipos lo han hecho en Costa Rica, que es un estadio complicadísimo, hostil, pero ahí le deseo lo mejor a Marathón y esperemos que sellen su pase a las semifinales.

Bueno, Honduras ya tiene a su representante, en el caso de ustedes

Sí, muy alegre, muy alegre por eso, representar a esta institución y muy feliz, muy feliz por formar parte de Motagua, de este equipo y cuerpo técnico.

Primera vez en la historia en semifinales

Sí, de estas ediciones, pues primera vez y, como le digo, por esa parte pues muy orgulloso.

¿Y qué representa en lo personal, en la parte futbolística?

Representa pues una catapulta para mi carrera, la verdad, estar en estas instancias. Creo que esto es lo que uno como niño, como joven, es lo que piensa.

¿Te lo imaginabas de niño?

Sí, y le agradezco mucho a Dios que hoy en día nos está premiando con esto.