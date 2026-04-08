Javier López responde a críticas al FVS y el tema de indisciplina en Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, fue consultado por las recientes críticas que ha recibido el FVS, uno de ellos Jeaustin Campos, entrenador del Real España. Javier López salió en defensa del sistema y expresó que "no comparto la opinión de algunos colegas" y aseveró: "empezó e irá mejorando".

El estratega fue claro con los aspectos que deben mejorar pese a mantenerse peleando por el liderato. En la misma línea, resaltó el trabajo que han realizado: "Hay un aspecto que sí me tiene muy contento y es esa contundencia ofensiva que mostramos el otro día".

Motagua vuelve a verse las caras ante Marathón en el clásico de las "Emes" este jueves 09 de abril en San Pedro Sula. El 'Ciclón' llega invicto a este duelo y en la previa, el entrenador español Javier López , habló con los medios de comunicación sobre la actualidad de su equipo y lo que le faltó en el juego ante el Génesis en la jornada pasada.

El estratega español también fue consultado sobre el tema de indisciplina que rodea al Marathón y algunos de los jugadores que han sido señalados. López no se escondió y puso de ejemplo la situación que vivió hace unos meses con el Ciclón Azul.

¿Qué cambiar del último partido? Motagua venía siendo uno de los equipos que mejor jugaba y el último no fue el mejor. ¿Para enfrentar a Marathón qué hay que cambiar?

Bueno, nada, coincido contigo en que no fue uno de nuestros mejores partidos. Afortunadamente pudimos sacar los tres puntos y creo que fue un buen resultado. ¿Qué cambiar? Bueno, te comentaba también la semana pasada que había sido una semana un poquito complicada para el grupo por el viaje a Estados Unidos, el regreso que fue muy accidentado, los compañeros que regresaban de la selección. Hemos podido trabajar con normalidad estos dos, tres días. Y bueno, espero, como les decía a los chicos, estamos en el momento más importante de la fase regular y tenemos que mostrar esas señas de identidad que nos han llevado a estar en la parte alta de la clasificación: orden, disciplina, concentración, buen manejo del balón, volumen de juego, amplitud, profundidad y luego mucha contundencia en las dos áreas.

Creo que nos faltó volumen de juego el otro día, nos faltaron llegadas y lo que sí tuvimos fue contundencia, y eso es algo que tenemos que mantener de aquí al final porque hubo otros partidos que jugamos muy bien, que tuvimos siete u ocho ocasiones de gol y que solo fuimos capaces de hacer un gol. Dentro de que no fue nuestro mejor partido hay un aspecto que sí me tiene muy contento y es esa contundencia ofensiva que mostramos el otro día.

Hoy se habla mucho de que Motagua es el gran favorito para poder alzar el título, ¿su equipo está altamente capacitado para manejar todo este tipo de presiones que pueda quedar considerando que ustedes están ahí en esa posición que se han ganado?

El grupo es muy autocrítico. Tú comentas que estamos haciendo cosas bien y es cierto, por eso estamos ahí. Pero también hay cosas en las que podemos y debemos mejorar y en eso estamos trabajando, es decir, en mejorar nuestras áreas de oportunidad. No es una presión estar invicto, todo lo contrario, es un privilegio estar invicto en este momento y, desde luego, estamos en la mejor disposición para mantener esto que tenemos el mayor volumen de tiempo posible. Y la mejor forma de hacerlo es ocupándonos en mejorar esos aspectos en los que tenemos que dar un pasito al frente para poder mantener el estatus que tenemos.

¿Qué le ocupa a usted en este punto del torneo? ¿Mantener un invicto? ¿Llegar a cerrar de primero? ¿Mantener ese privilegio de cerrar primero para una triangular?

Ese es un objetivo final, lo que nos ocupa es que tenemos que hacer para lograrlo. Que los que estén en el campo nos muestren en todo momento su mejor versión, que el equipo siga creciendo en esas señas de identidad: orden, disciplina, de ser un equipo muy difícil de batir, de tener un volumen de juego superior al del rival, de que las ocasiones de gol que generemos tengamos un acierto del 50-60%, es decir, que seamos muy contundentes en el área del rival. Que sigamos siendo un equipo que empieza con 11 y termina con 11, que parece poco importante, pero estamos viendo que en varios partidos de la Liga hay equipos que empiezan con 10 y terminan con 10. Es decir, hay una serie de aspectos que son los que nos tenemos que ocupar y, si nos ocupamos de ellos y los hacemos bien, lo demás va a venir por añadidura. Si no, nos van a ir alcanzando nuestros rivales y tenemos claro que queremos mantener ese estatus, queremos mantener esos privilegios y, por lo tanto, eso es lo que nos estamos ocupando.

Me gustaría conocer su opinión con respecto al FVS. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Porque ha habido varios técnicos que no están muy conformes todavía con la ejecución

Bueno, siempre digo que tenemos que ver el punto de partida y a dónde queremos llegar. Estoy muy contento. No comparto la opinión de algunos colegas. Sí la compartía cuando no lo teníamos y ahora que lo tenemos, pues como todo, empezó e irá mejorando y cada vez las decisiones arbitrales, que seguirán siendo polémicas algunas de ellas, porque al final depende del criterio del árbitro. El otro día tuvimos un par de ejemplos en nuestro partido: si Rodrigo molesta o no molesta al portero en el gol de Alejandro, si es o no penalti el de Marcelo.

Eso, al final, independientemente de que lo vuelvan a ver, siempre va a generar polémica porque para unos hubo contacto y no fue suficiente, para otros hubo contacto y fue suficiente. Es decir, eso no lo vamos a poder erradicar nunca, porque al final es un ser humano el que va a tener que tomar una decisión sobre algo que no es estricto y cerrado. Es algo que queda a su percepción y a su criterio. Entonces yo creo que ahí los entrenadores también tenemos que entender que esto es de esta manera. A partir de ahí sí tienen la ayuda. El otro día vimos una tarjeta roja que inicialmente no lo era y que realmente era una tarjeta roja y que no tiene ni tan siquiera discusión. Es decir, creo que están siendo más justos los arbitrajes ahora y hay que dejar ese margen que siempre depende de un ser humano, de su opinión y de su criterio.

¿Cómo es enfrentar a un Marathón envuelto en una polémica de redes, de jugadores que constantemente tienen alta indisciplina? ¿Cuánto puede afectar a su equipo o beneficiar lo que pase en este otro club?, y ¿qué opinión puede dar de Meléndez, que en los últimos días fue cuestionado por su trabajo en la Selección?

Empiezo por la segunda. 'Búho' hizo un partidazo con la Selección, ese es mi criterio. Enfrente estaba el jugador más habilidoso de Perú y solo tuvo una acción, un duelo ahí que tropezó, cayó. Y hay más jugadores en el equipo. Cuando se va un jugador por banda, pues hay más acciones que son las del juego. A partir de ahí creo que tuvo un partido muy bueno y creo que por eso el profe lo mantuvo 90 minutos en el campo.

Lo segundo, a nosotros no nos afecta en absoluto. Quiero recordaros que hace menos de dos meses el entrenador había dimitido, el entrenador se peleaba con los jugadores. Y estoy hablando de este entrenador que está aquí sentado, no estoy hablando del de Marathón. El entrenador insultaba a sus jugadores, etcétera. Es decir, ya lo hemos vivido desde nuestro punto de vista: las redes sociales, las mentiras, las exageraciones, las distorsiones. Y ya ves lo que nos ha afectado a nosotros: absolutamente nada. Un mes y medio después el entrenador fue renovado, el equipo está en disposición de ser primero en la fase regular, el equipo está invicto. Entonces nos miramos en el espejo, le cambiamos el nombre al equipo, le cambiamos el nombre al entrenador, le cambiamos el nombre a los jugadores de la plantilla. Lo tuvimos al revés hace siete u ocho semanas y no supuso absolutamente nada más que unirnos, darnos cuenta de que hay gente que no nos quiere bien en el exterior, unirnos en la interna y sacar toda la fortaleza que tiene este club, este proyecto, esta plantilla, este cuerpo técnico, esta afición. Y ya ves que al final no ha sido algo negativo para nosotros.

Por lo tanto, nosotros nos preocupamos de nosotros. No sé qué esté pasando en Marathón, no tengo ni la más mínima idea, no es algo que nos ocupe, bastante tenemos con lo nuestro. Y como dije en su momento, nosotros estamos tan enfocados en nuestros objetivos, en nuestro camino, en nuestro proceso, en qué tenemos que hacer para conseguir nuestros objetivos, y lo tenemos muy claro, lo que tenemos que hacer para alcanzarlos.