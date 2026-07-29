Javier López señala claves tras goleada a Verdes y deja: "Es un grupo muy difícil"

Tegucigalpa, Honduras.

El Ciclón Azul superó por 0-5 a su rival, y en la misma línea, el estratega no minimizó el trabajo hecho por los locales. Además, fue contundente al destacar que en casa es donde se tienen que hacer más fuertes de cara a los otros compromisos.

El Fútbol Club Motagua arrancó de la mejor manera su camino en la Copa Centroamericana 2026 tras la goleada a Verdes FC en Belice. A un día del juego, el entrenador español Javier López dio sus valoraciones sobre el partido y lo que se viene para el club en las siguientes fechas.

Javier López fue claro y también analizó a sus siguientes contricantes: FAS (El Salvador), Municipal (Guatemala) y Cartaginés (Costa Rica). El español señala que "es un grupo muy difícil", pero que trabajarán para quedarse con los puntos necesarios para avanzar de ronda.

¿Contento después de este debut con victoria y abultada?

Sí, la verdad es que fuimos de menos a más durante el partido. Terminamos con muy buenas sensaciones. Costó un poquito adaptarnos a la humedad y también a la superficie del partido, pero creo que, a medida que iba avanzando el partido, fuimos encontrando nuestra mejor versión.

¿Hay partidos que se deben ganar de esta manera para decir: "Bueno, aquí está Motagua"? ¿Se hizo como quería?

Sí, la verdad es que, repito, fuimos de menos a más. Queríamos mantener el arco en cero e ir aprovechando nuestras ocasiones de gol y, afortunadamente, a medida que iba avanzando el partido fuimos encontrándonos mejor en el terreno de juego, presionando mejor, teniendo más volumen de juego, más llegadas y aprovechando las que tuvimos a lo largo del partido.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Es importante empezar con este tipo de resultados en la Copa Centroamericana para decir: "Aquí estamos", para los que no los dan como favoritos?

Bueno, siempre lo he dicho: el favoritismo, si los demás no te ponen como candidato, lo tienes que generar tú mismo, con tu mentalidad, con el estilo de juego que propones, con las formas. Sabemos que hay equipos, evidentemente, con mucha jerarquía en esta competición y nosotros, día a día, partido a partido, queremos ir creciendo, queremos ir mejorando, queremos ir consiguiendo buenos resultados y presentarnos como un firme candidato, finalmente, a lograr el campeonato.

Este resultado abultado, la victoria, ¿qué podemos decir? Usted dice que quiere llegar al título. ¿Es un termómetro esto, profesor, o las diferencias son muy abismales?

No, creo que hay diferencias, hay diferencias importantes. Tuve el placer de saludar al profe. Lleva apenas dos semanas trabajando con el grupo, jugadores extranjeros que se han ido incorporando en los últimos días. Es diferente al contexto de Motagua y vienen ahora partidos donde sí vamos a poder comprobar y hacer un test real de si estamos o no preparados para esta Copa Centroamericana. Primero el FAS, luego Cartaginés. Van a ser partidos durísimos y cerrar con Municipal en Guatemala también va a ser una prueba muy importante para el grupo. Espero que lleguemos, nos sintamos preparados y hagamos buenos partidos, empezando ya por el siguiente.

¿Cómo analiza lo que es FAS, lo que es Municipal y Cartaginés? Es un grupo que parece que son los cuatro que van a competir.

Sí, a ver, es un grupo muy difícil. FAS viene de ser el campeón de El Salvador. El fútbol salvadoreño ha ido mejorando mucho. Tienen un buen equipo, mantienen la estructura que salió campeona, el mismo cuerpo técnico, una idea de juego muy definida. Cartaginés es el equipo que quizás más se ha reforzado en toda Centroamérica, con jugadores muy buenos, un técnico también que conoce muy bien este torneo y que ya lleva tiempo con el equipo. Y Municipal es el equipo más regular siempre en Guatemala. FAS es regular y también este año se han tomado muy en serio la Copa Centroamericana.

Por lo tanto, nada, ir partido a partido, ver qué cosas hicimos bien en este juego, mantenerlas y todas aquellas que podamos mejorar entre el torneo nacional y la Copa Centroamericana van a ser bienvenidas para poder presentar nuestra candidatura a este campeonato.

¿Y el formato lo indica, que no hay que dar ventaja independientemente del rival que sea?

No, la verdad es que somos conscientes de que, como mínimo, hay que sumar ocho puntos para poder clasificar. Entre ocho y doce es la horquilla. De local tienes que garantizar los dos partidos que tienes y debes ir a tratar de, siempre lo digo, si no puedes ganar, pues no perder.