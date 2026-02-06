James Rodríguez ficha por impensado equipo: millonario salario y enfrentará a Messi

Minnesota, Estados Unidos.

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Porto, el Real Madrid o Bayern Múnich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura de México. James Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.