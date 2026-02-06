  1. Inicio
James Rodríguez ficha por impensado equipo: millonario salario y enfrentará a Messi

El futbolista colombiano encuentra equipo tras salir de la Liga Mexicana.

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 17:51 -
  • Agencia EFE
James Rodríguez ficha por impensado equipo: millonario salario y enfrentará a Messi

James Rodríguez tiene nuevo equipo, pensando en el Mundial 2026.
Minnesota, Estados Unidos.

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Porto, el Real Madrid o Bayern Múnich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura de México. James Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Lionel Messi en el Inter Miami.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.

El millonario salario que ganará James en la MLS

El volante de la Selección de Colombia jugará en el cuadro nortemericano y se espera que su debut oficial se de el 21 de febrero cuando visiten el estadio Q2 para jugar ante el Austin FC por la fecha 1 de la MLS.

James Rodríguez en su presentación con el Minnesota United. Usará el dorsal 10.

James Rodríguez en su presentación con el Minnesota United. Usará el dorsal 10.

Por esta razón, uno de los temas que podría ser tema de debate en el mundo y los amantes de fútbol, sería el sueldo que podría ganar el colombiano. Según informó el 6 de febrero de 2026, el portal deportivo de Bein Sports detalló que la estrella de la “Tricolor” se ganaría un total de 5 millones de dólares en solo 5 meses, alrededor de 1 millón al mes.

“Las cifras del acuerdo reflejan la magnitud del movimiento. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, James Rodríguez percibirá cerca de 5 millones de dólares anuales, una cantidad que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del Minnesota United“, dijeron.

