La convocatoria a la selección del futbolista Francisco Martínez de la Liga Mayor sigue generando todo tipo de repercusiones en el fútbol hondureño.

El jugador convocado a la escuadra hondureña e desempeña como mediocampista y forma parte del equipo Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara, recientemente ascendido a la Liga de Ascenso.

Personajes como Carlos Pavón, Bryan Beckeles y varios periodistas han arremetido contra Diego Vázquez por el llamado del futbolista de 29 años de edad.

En esta ocasión Isabel Zambrano, periodista y pareja sentimental de Diego, salió al pasó y lanzó contundentes palabras para los críticos.

“La gente tiene que entender, o aquellos que son inteligentes, el concepto de microciclo”, comenzó diciendo Zambrano mediante un Instagram Live que realizó.

Y añadió: “Me parece antiético el hablar mal de un colega, por algunos comentarios que he visto, porque en algún momento todos tuvimos esa primera oportunidad y el problema es que muchos dicen que ven la Segunda División y no se ve”.

Además, Isabel aseguró que hay jugadores que no son titulares en sus equipos y critican la convocatoria del microciclo.

“No hay que criticar a la gente si no se le ha visto antes, me parece que hay que verlo, nada se pierde con verlo, Yo sí le deseo lo mejor si se queda o no, pues es un microciclo y no sé qué va a pasar con él”, puntualizó.

Zambrano no entiende, “cuál es el escándalo o la polémica que han hecho por el llamado de este muchacho (Francisco Martínez, jugador de Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara)”.

Y siguió: “Yo soy de las que viene de abajo y aquí nadie es Messi ni Cristiano Ronaldo, a todos se les da una oportunidad, la verdad esto es un microciclo”.

Y finalizó diciendo: “Esto es un microciclo, hay que mandarles un diccionario para que entiendan lo que es y no sé qué tanto se quejan, antes decían que por qué no iban a ver jugadores de segunda y de la liga mayor y ahí se les está llamando. Algunos de primera andan hablando de más, no dan el ancho y hablan, no sean así”.