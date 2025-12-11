Inglaterra hace curiosa aclamación para el Mundial 2026: Panamá atenta

Londres, Inglaterra.

En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la final puede dispararse más allá de las 5000 libras.

El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) ha clamado contra los precios que la FIFA ha dado a las entradas del Mundial que ha fijado la más barata para la final a más de 3000 libras (3400 euros).

Las entradas más baratas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra contra Panamá y Ghana están alrededor de las 150 libras, mientras que el inicial, contra Croacia el 17 de junio, es algo más caro y se va hasta las 200 libras.

La primera ronda eliminatoria cuesta 175 libras, los octavos de final, 220 libras, y a partir de cuartos de final los precios se disparan. Una entrada, la más barata, para ver a Inglaterra entre las ocho mejores selecciones del mundo costará 508 libras, la semifinal, 687 libras, y la final se va hasta más de 3000 libras.

En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Catar 2022 costó 500 libras.

"Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo", dijo el Football Supporters Europe (FSE), un de las principales asociaciones de aficionados en Europa.

"El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo".