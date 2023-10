Humberto Rivera revela finalmente por qué dejó al Olancho FC

Nosotros ya estamos acostumbrados a lo que es impartir clases todos los días en la universidad y luego a los entrenamientos, son dos campos de trabajo complicados, pero no es nada nuevo para mí. Trabajo en la universidad a las 9:00 am a las 2:00 pm y después tengo toda la tarde para enfocarme en el equipo (Juticalpa FC).

Es el mismo quien descifró el porqué del momento irregular del Olancho FC y fue atrevido al decir que el equipo que tenía el semestre pasado le hubiese quitado el invicto a este Olimpia. “Yo no tenía miedo de ganarle o que me ganara el Olimpia por goleada, yo ponía a mi equipo a jugar. Esa es la serie más pareja que tuvimos”.

¿Usted al salir del Olancho FC tuvo ofertas de otros equipos?

No porque en lo particular no pensaba dirigir, lo que quería es descansar, pero se nos presentó la oportunidad de estar aquí, con un equipo histórico del Departamento, lo platique con la familia y se tomó la decisión. Quiero dejar un legado muy importante en este departamento al convertirme en el entrenador que ascendió a la máxima categoría del fútbol nacional a los dos equipos más grandes de Olancho.

Pero usted no podría salir de Olancho por el tema de las clases ¿cierto?

Yo ya estoy por jubilarme, me restan dos años y estoy en ese trámite. Luego de eso ya puedo agarrar para cualquier lado de nuestro país para trabajar con cualquier institución deportiva que nos solicite. Espero que algún día pueda tener esa oportunidad.

¿Lo ilusiona volver a primera con algún equipo fuera de Olancho?

Para eso me he preparado. Estoy capacitado para dirigir en cualquier lugar del fútbol elite. Recientemente finalicé la Licencia Pro y cuando uno se prepara es para estar en lo más alto. Le apuesto a lo más alto.

Profe a su currículum le puede agregar que ya dirigió internacionalmente ¿qué representó para usted haber dirigido en la Copa Centroamericana?

Fue una experiencia que pude disfrutar mucho. Lastimosamente no se nos dieron los resultados en un grupo muy difícil donde estaba Alajuelense y Motagua, quiénes fueron los clasificados. Eso sí, en cuanto a aprendizaje fue muy bueno para mí como técnico. Cuando se nos presente otra oportunidad para dirigir internacionalmente no va a ser tan difícil a como fue en el torneo anterior.

¿Cuál fue la experiencia más bonita que vivió en este torneo?

Lo más bonito fue haberse plantado ante el Alajuelense y estar en un estadio de esa magnitud con ese gran número de aficionados. Eso no se me va a olvidar.

-Salida del Olancho FC-

¿Qué fue lo que sucedió para que usted no haya seguido en el Olancho FC?

Son situaciones que en lo particular no me gusta hablar porque hubo una pequeña discusión entre el Presidente y mi persona, pero nosotros salimos con la frente en alto y salimos en el momento oportuno. Siempre he dejado eso en el anonimato, nunca dije nada sobre el tema de mi salida y lo importante es que hicimos un papel con el que el departamento de Olancho siempre nos va recordar.

Yo pensé que solo iban a ser los primeros días que la afición me iba a recordar, pero siempre nos felicitan por el trabajo que hicimos con el equipo.

¿Lo sorprendió la decisión?

No para nada. Quiero dejar claro que no fue por resultados porque en ese momento teníamos ocho puntos de 12 y estábamos invictos. No fue nada de resultados fue por una discusión que hubo, yo salí de la institución por la puerta grande y con la frente en alto. Deje un legado que va a ser difícil de superar para los entrenadores que puedan llegar.

¿Fue renuncia o despido?

Nosotros nos pusimos de acuerdo y dejamos las puertas abiertas. Yo sigo teniendo una buena relación con la directiva del club. Ambos partes llegamos a un acuerdo.

¿Usted salió profe porque no iba a permitir la indisciplina en su plantel?

Yo siempre he sido recto y directo, como buen olanchano, tengo principios que me enseñaron en mi casa y en las instituciones educativas donde me formaron y eso no va a cambiar. Yo tenía un par de futbolistas sin jugar, ahora son titulares, porque presentaron algunos actos de indisciplina y yo no iba a permitir que los que tenían una buena conducta fueran sentados por los que no la tenían. Ya ahora eso son pequeñeces, cada persona tiene sus códigos y yo tengo los míos.

¿Se sintió traicionado por el Olancho FC?

No me siento así. Siempre he sido una persona que me he caracterizado por ver la vida diferente. Yo le agradezco a la junta directiva porque me dio la oportunidad de dirigir en la primera división de Honduras. Salí satisfecho. Lo que sí es que hubo parte del cuerpo técnico que tuvo que ser más solidario, en cuanto a decir, si se fue el profe me voy yo también, pero esto así es y cada día conocemos mejor a las personas. Solo el doctor se vino conmigo y aquí lo tengo conmigo en el Juticalpa.