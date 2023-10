Samudio señala los mejores porteros de Honduras y habla de Olimpia

Sus atajadas han sido determinantes para que el Monstruo gane sus últimos tres partidos consecutivos ante Motagua, Real España y Victoria.

Contra Motagua fue la figura, ante el Real España iniciando el juego protagonizó una doble parada y en el último segundo evitó un gol cantado. En el juego ante el Victoria le sacó un penal a Diego Rodríguez en el último segundo. Con esos nueve puntos logrados, en partidos en los que el canalero ha aportado su clase, el equipo verdolaga se consolida como sub líder de la Liga y sueña con meterse directo a semifinales.

Samudio, quien llegó al equipo por gestión del vicepresidente del club, Rolin Peña, no duda que si hay un equipo que puede pelearle el título al Olimpia es el Marathón.

La entrevista

Samudio, pasas por un gran momento, ¿cómo tomas el gesto de la afición de bautizarte como su San Samudio?

Yo lo único que hago en cada partido es encomendarme a Dios, mantener un carácter deportivo alto, estar atento, ordenar mis líneas para que me ataquen lo menos posible, mis compañeros ven mi lucha, me han dado el apoyo, se han contagiado de eso y los resultados se nos están dando como consecuencia.

¿Cómo calificas tus últimas actuaciones?

Es como un sueño, siempre uno quiere tener actuaciones así en algún momento. Pero no miento, también se sufre mucho, si uno falla en el último momento el marcador también cambia. He estado acertado y concentrado, mis compañeros también me han respaldo y eso no tiene precio. Pienso que ir a Panamá en la fecha FIFA y haber entrenado a un alto nivel me ayudó, me inspiró mucho, pero no me refiero al trabajo de arquero porque Víctor Coello aquí es muy bueno y me entrena muy bien, igual Donaldo González en mi selección, me refiero más al entrenamiento con compañeros que juegan a alto nivel en Europa, participan en la Europa League, eso me da un plus y cuando regreso aquí se lo transmito a mis compañeros en el Marathón. Nos estamos mostrando como un equipo férreo.

Al principio de este torneo te pedí el top 3 de los mejores arqueros de Honduras y tú nombraste a Menjivar, Fonseca y Perelló, ¿hoy te incluirías tú?

Ja ja ja...Te daré la misma repuesta, no me gusta autocalificarme, se lo dejo a ustedes. Siempre veo las repeticiones de los partidos y me ha sorprendido lo que ha hecho el portero Panchi Reyes de la Real Sociedad ha tenido buenas tapadas, también las grandes actuaciones de Jonathan Rougier con Motagua que es de admirar, creo que Edrick Menjívar mantiene su nivel, es muy seguro, le hacen pocos goles. Volvió también Buba López con el Real España, su trabajo es muy bueno pese a que a nivel de equipo las cosas no se les están dando. Hay una gran competencia de arqueros en este momento en la liga hondureña y no sé si los que saben me ubican a mí en algún lugar.

¿Puedes rememorizar esos partidos ante Real España y Victoria que fuiste figura?

La doble parada del Real España fue muy difícil porque el gol que nos iban hacer iba a ser histórico para ellos y catastrófico para nosotros porque apenas creo que iban 8 segundos del partido. Gracias a Dios estuve atento para resolver esa situación. Ya cuando en el rebote le queda al argentino Roca yo dije: le meto la cara o lo que sea para que la pelota no entre y se dio, de ahí partimos haciendo un buen juego.

En ese mismo juego antes del final tuve otra gran atajada. Real España sacó su orgullo en ese partido, su afición lo apoyó al mil pero lo vencimos.

Contra el Victoria atajé el penal en el último segundo, en la última jugada, que es como algo soñado para todo arquero. No terminé muy contento ese partido, hay dos juegos que tenemos superioridad numérica y no lo hemos reflejado. Sin embargo también no me acordaba que el equipo venía de jugar un partido fuerte entre semana ante el Real España y resentimos el cansancio. Valoro que pude ayudar con esa atajada.