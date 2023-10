Auzmendi pide perdón por el gol que falló y advierte a Saprissa

Agustín Auzmendi no pudo sacudirse la losa de fallarse un gol cantado pese al doblete que convirtió en el empate 2-2 de Motagua ante Saprissa por la ida del repechaje a la Copa de Campeones de Concacaf.

“Los goles que fallo no me puedo perdonar. Pido disculpas a la afición. Son situaciones que no puedo fallar, pero bueno, siempre intentando mejorar para lo que viene”, dijo el argentino en zona mixta tras el partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.