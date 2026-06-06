La transformación de Honduras: los 7 debutantes de José Molina ante Argentina

Texas, Estados Unidos.

La Selección de Honduras está sufriendo una transformación y el técnico José Francisco Molina la lleva rápido. Este sábado ante Argentina en la derrota 2-0 hizo debutar a siete seleccionados, demostrando que no le tiembla la mano. Los seleccionados: Luis Ortiz, Clinton Bennett, José Aguilera, Keyrol Figueroa, Cristian Canales, Kevin Gúity y Jeffry Miranda, se mostraron, incluso algunos fueron exigidos como el joven portero del Motagua que voló para taparle un disparo al Tomás Aranda, quien también debutó con Argentina.

Con este grupo de jugadores, ya son 12 los futbolistas que han debutado con la Bicolor en estos dos encuentros que suma José Molina, pues ante Perú, también hicieron su estreno: Giancarlo Sacaza, Darlin Mencía, Mike Arana, Erick Puerto y Exon Arzú.

Incluso, el joven sulaqueño, Darlin Mencía, se estrenó anotando el gol del empate frente a los peruanos en la cancha del Leganés en Madrid, España. Para este proceso, Molina ha confirmo que vendrán más jugadores jóvenes, pues ya Francis Hernández, director deportivo de la FFH, está haciendo un trabajo de cazatalentos por Europa para potenciar la Bicolor. El duelo ante los argentinos nos dejó algunas enseñanzas, pues los errores se pagan caro como el caso de Cristopher Meléndez, quien cometió un infantil penal. Mientras que algunos jóvenes, pusieron garra y demostraron que están para sumar más minutos como se miró a Clinton Bennett, que cortó dos jugadas claras.