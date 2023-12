Honduras: Se retira del fútbol para enfocarse en la Policía Nacional

En la totalidad no lo dejaría, porque siempre hay un momento para jugar con los compañeros, con amigos para divertirse sanamente. No lo dejaría, siempre lo practicaría, no profesionalmente, pero en mi tiempo libre siempre practicaría el fútbol.

¿En UPNFM lo intentaron convencer para seguir que no dejara el equipo?

Desde un inicio ellos sabían lo difícil de mi carrera. A veces fallaba hasta entrenos porque me tocaban situaciones difíciles, ellos comprendían y sabían que tenían el conocimiento de la dificultad de mi carrera, aún así me abrieron las puertas, estoy agradecido con ellos y me intentaron convencer, yo les dije que no se podía, lo tomaron de buena manera y me dejaron las puertas abiertas por si quería regresar al equipo.

¿Y tenía más ofertas de otros equipos?

Tuve ofertas del extranjero, de la primera división de Costa Rica, pero por mi carrera no hay espacio para salir del país y jugar fútbol en otro país, no se da esa oportunidad aquí, porque finalizó el entreno y luego me agrego a mis funciones labores. He tenido ofertas, pero primero la carrera, luego el fútbol.

¿Y hay más policías que quieren seguir sus paso de futbolistas profesional?

En toda institución hay recurso humano. Pienso que abrir las puertas para que muchos compañeros profesionales puedan tener la oportunidad de jugar al fútbol profesional en Honduras. Siempre dedicándose y esforzándose hay que estar preparado psicológica, física y mentalmente por lo complicado del trabajo y el fútbol.