Troglio y Diego Vázquez, dueños de negocios y amantes de las cábalas

7) El motagüense es amante de la sopa; el albo, de los frijoles

En su momento, Diego Vázquez contó que su “comida favorita es la sopa de caracol o sopa de mariscos”. En cuanto al menú catracho, Pedro reveló que siente debilidad por un alimento en particular: “Los frijoles me encantan, me llevo los paquetes cada vez que voy a casa para comer porque allá (Argentina) no hay”. Claro, a ambos les gusta el asado.

8) Diego es del signo Cáncer, mientras que Pedrito es Leo

Nacido el 3 de julio de 1971 (52años), el director técnico delos azules es del signo Cáncer. Muchos expertos afirman que estas personas son “muy emocionales y sensibles”. El oriundo de Luján nació el 28 de julio de 1965 (58) y es Leo; según los conocedores, estos seres humanos “son líderes natos”, además de “ser independientes, fuertes y ambiciosos”.

9) Troglio fue amigo de Maradona, y Vázquez gran admirador

Los dos han dejado claro su admiración por Maradona, aunque Troglio fue compañero del Pelusa en la selección, se convirtió en su amigo y lloró su partida. “Es un hermano”, contó. Del otro lado, la Barbie tuvo la oportunidad de compartir un entrenamiento con el Diego. “Se quedó haciendo unos tiros, yo estaba emocionado”, expresó.