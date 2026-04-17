Honduras cierra clasificatorio al Mundial Femenino 2027 con goleada ante Barbados

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Femenina de Honduras cerró la fase de grupos del clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 con una actuación contundente tras vencer a Selección Femenina de Barbados en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

En una noche llena de carácter, entrega y efectividad, las dirigidas por el colombiano Mario Abadía firmaron una victoria clara con marcador de 4-0, mostrando una versión sólida en todas sus líneas.

Los goles del triunfo catracho llegaron por medio de Allyson Reed al minuto 8, Alexandra Merriam al 60’, Bárbara Murillo al 69’ y Jazlyn Sánchez al 85’, desatando la alegría de la afición presente en el coloso capitalino.