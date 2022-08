Lo dieron todo, dejaron hasta la última gota de sudor y se llevaron un aplauso de reconocimiento por parte de los aficionados, pero el oro no fue posible. La Selección Sub 23 de Honduras perdió 3-1 ante Costa en la final del V Campeonato Centroamericano de Voleibol Femenino Sub 23, que se celebró en Tegucigalpa.

El gimnasio número 2 de la Villa Olímpica de la capital fue invadido por una gran cantidad de hondureños que empujaron a unas muchachas que se quedaron con las ganas de coronarse en casa.

No pudo ser... y ellas tuvieron que conformarse con la medalla de plata, que habían asegurado el martes con su triunfo antes las nicaragüenses. Y no se dio porque enfrente estuvo un rival de altura que llegó decidido a coronarse pentacampeón del certamen.