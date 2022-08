Jairo Martínez, exfutbolista y hoy gerente deportivo del Vida, se sumó a las fuertes críticas sobre Diego Vázquez luego que decidió convocar a Francisco Martínez de la Liga Mayor a la selección de Honduras.

El jugador finalizó su microciclo con la H y se desempeña como mediocampista y forma parte del equipo Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara, recientemente ascendido a la Liga de Ascenso.

Diversas opiniones se han desatado en las últimas horas y en esta ocasión Jairo aprovechó para cuestionar a Diego Vázquez por llamar al volante Francisco Martínez de 29 años de edad.

“Es cierto que la selección tiene que estar abierta para todos, pero es una falta de respeto para Carlos Pineda, Jack Baptiste, Denis Meléndez, un cipote de la Real Sociedad que se llama Monico. Si le querés ayudar pedíle una oportunidad en un equipo de primera para ver si puede competir al más alto nivel”, comenzó diciendo en charla con la Rock N Pop en Emisoras Unidas.

Y añadió: “Para mí ya no tiene méritos estar en la selección mayor, no lo conozco al muchacho pero hay perfiles, tercera división o Liga Mayor no es perfil para que alguien tan siquiera pueda estar a prueba.”

Jairo siguió con sus fuertes comentarios: “Ya se volvió chabacanada; deja un montón de dudas. Es Liga Mayor, hay que ser coherentes y no hay nada con lo que hizo Diego”.

El exjugador de clubes como Motagua y Olimpia inclusive le lanzó la invitación a Francisco Martínez para que llegue al Vida y muestre sus condiciones.

“Es más, las puertas del Vida están abiertas si él quiere hacer una prueba”, puntualizó.