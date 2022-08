Burdeos, Francia.

Alberth Elis es de los legionarios del momento y uno de los futbolistas que se caracteriza por lanzar contundentes comentarios sobre la actualidad del fútbol hondureño. En esta ocasión, “La Panterita” charló mediante Twitter Space con el periodista Eduardo Solano y fiel a su estilo habló sobre diversos temas. A la espera de poder concretar su salida del FC Girondins de Burdeos, club que ahora pertenece a la segunda división de Francia, el atacante hondureño señaló los cambios que se deben de mejorar en el fútbol de Honduras y además se pronunció sobre Francisco Martínez, el futbolista de la Liga Mayor que ha causado revuelo por su llamado a la Selección. LAS PALABRAS DE ALBERTH ELIS ¿Dónde jugará en esta nueva temporada? Es algo que por ejemplo cuando llegué al FC Girondins de Burdeos esa era la idea y luego pasó lo que ocurrió. Ahora toca buscar un nuevo club y ver qué sucede en estos días pese a que tengo un contrato largo ya que me compararon por cuatro años. Estoy buscando estabilidad donde puede estar más de un año que me ayudaría a levantar mi nivel. Situación económica del Bordeaux Uno como jugador le toca jugar al fútbol, es lo que tiene que hacer en el campo. Fuera de ello le toca estar enfocado en lo mío, en la recuperación. En los últimos años me ha tocado que cambiaré de equipo, he aprendido a lidiar con eso desde que estaba en Olimpia, ya hoy puedo manejar esas cosas con tranquilidad y me ayuda a mantenerme bien. ¿Opción de jugar en el Rennes de la Ligue 1? Gracias a Dios varios clubes se han acercado, pero sabemos que no soy un jugador tan barato. Todos sabemos que el transfer está algo pero espero en los próximos días que las cosas se puedan dar. Esperamos tomar la mejor decisión y espero hacer las cosas bien en estos días, siempre tratando donde quiere que vaya el representar a Honduras como siempre lo he hecho. Dar lo mejor de mí. Llamado de Francisco Martínez a la selección de Honduras Me ha tocado ver lo que está sucediendo. Yo soy futbolista de la H activo, no puedo hablar de otro jugador, lo que debo hacer es apoyar a un compañero sin importar quién sea. Mi trabajo es jugar y apoyar a los compañeros, no importa si juega en primera, segunda o Liga Mayor, mi trabajo es apoyar como me apoyaron a mí. No soy quién para hablar porque soy un jugador de la Selección. El trabajo de todos es apoyar al que venga, como buen compañero hay que apoyar a la persona que llegue al equipo. Fuertes críticas por el nivel del fútbol hondureño Me decepciona que veo muchos a periodistas hablando de eso, ¿crees que es lo más importante en este momento? Deberían de hablar de canchas, de la Federación, los clubes no tienen una buena reserva, los jugadores de Honduras en vacaciones juegan a nivel burocrático. Eso no lo hablan, las soluciones del problema, hoy están hablando para generar polémicas y no le sumará nada a la selección. Hay que hablar y presionar como en todos lados, así me gustaría ver para que la Federación y equipos hagan mejor trabajo. ¿Has visto a seleccionados de México, EUA o Costa Rica jugando a nivel burocrático? Allá pagan los 12 meses en todos lados, es futbol profesional.

Pero el presidente de un club salió a decir que estaba bien que se fueran a rebuscar los jugadores, después quieren pedir mundiales y que la selección pueda ganar. Los ticos no tiene mejor selección, pero hacen bien las cosas y van al Mundial, me molesta que periodistas de Honduras solo hablan de lo que creen da polémica. Antes en Olimpia salían siete jugadores, el último que salió en venta fui yo. El fútbol hondureño no es profesional, antes se salían porque tenían talento, hoy se ha cambiado. Hace poco me entrevistaron y les dije que hay que ir a las reservas y que critiquen a los equipos, no tienen ni agua, todo sigue igual. A mí no me interesa quedar bien con la Federación ni con Olimpia, lo que importa es el fútbol de Honduras y para eso hay que cambiar radicalmente. El torneo de reservas no sé si comenzó al mismo tiempo de la Liga Gracias a Dios me ha bendecido y he aprendido muchas cosas. Yo veo las reservas del Bordeaux y estos jóvenes comen bien, entrenan bien,. En Olimpia, que es el equipo mas grande entrenan en canchas de tierra. Me gustaría ver periodismo de investigación que muestren como entrenan esos niños, los dueños de los clubes no ven el fútbol como una inversión, quieren ver frutos y no cosechan. Nadie habla y ese es el problema. Mejoras al estadio Olímpico de San Pedro Sula Esa cancha del estadio Olímpico se tiene que cambiar, hay que hacer una recolecta y hasta yo aportaré. Es triste, el fútbol solo es reflejo de lo que es el país actualmente. Tampoco estoy pidiendo un estadio de último mundo, no es una mal estadio, pero necesita retoques como pintura, baño, y arreglar la cancha. Mensaje contundente para Salvador Nasralla La Liga Nacional debe mejorar en canchas se habla pero no se hace nada. Yo todos los domingos veo a Salvador Nasralla y tiene años de estar quejándose, pero debería de comenzar a cambiar algunas cosas, ya lleva como 15 a 20 años quejándose de las mismas , él puede reunirse y lo invito a que una a la Federación. Todos los domingos habla de lo mismo y no hace nada, hay que unirse como persona influyente para tratar de mejorar las cosas.