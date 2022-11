Mauricio Dubón: “Ahora toca repetir lo de la Serie Mundial”

La verdad, no lo manejo yo. Tiro las ideas y tengo un equipo que me ha ayudado bastante a lograr todo esto, yo paso jugando, ellos me dicen a mí y yo doy el sí o el no. Ellos son la base de todo esto, han realizado la mayoría de cosas; en realidad el equipo que yo tengo es increíble.

Hace poco se conoció lo de tu renovación de contrato con los Astros, ¿qué factores pesaron para que se diera?

Bastantes cosas, más que todo los años, pero es un proceso que siempre se hace, ahora es más vistoso, es parte del béisbol y uno pues da gracias a Dios por estar un año más con Houston y toca tratar de repetir la serie mundial.

¿Tu misión es seguir siempre en los Astros?

Es plan es tratar de quedarme y buscar algo bueno.

Ahora estás en Houston, estás en casa, ¿sentís que hay más apoyo?

Súper bien, el apoyo que hay de la comunidad hispana es increíble, en todo Houston y yo siempre le doy gracias a Dios por eso.

¿Te sentís más en casa estando en Houston?

Claro, Houston es uno de mis lugares favoritos, le he dicho a mi esposa que no me quiero de aquí y a ver qué es lo que trae el futuro.

En la celebración cada que mirabas una bandera de Honduras querías bajarte del bus.

Claro, y la reacción no fue planeada, sino que yo estaba así, miraba para abajo para no meterme en problemas porque nos dijeron que no podíamos bajarnos de bus por eso mismo, pero dije, ser el único y que la gente venga, que vean la bandera de Honduras y que después le digan a uno fui allá y es creído, entonces no, no, sé que hay reglas, pero fui lo hice y ya está.

¿Cuántas personas había más o menos en la celebración?

No recuerdo muy bien, pero eran bastantes personas que andaban con la bandera de Honduras a quienes saludaba y todo. Ganamos, así que no hubo problema de nada.

¿Qué lección te dejó esta temporada?

La perseverancia. Comencé en San Francisco y a uno no lo trataban muy bien ahí por cuestiones de otra cosa, pero uno obra para cosas buenas y nunca se iba a imaginar que un cambio así, me iba a cambiar para toda la vida.

¿El trato en Los Gigantes (De San Francisco) era en lo deportivo más que todo o fuera de ello?

Era más que todo en lo deportivo con el mánager, a quien nunca le gusté (como jugaba), eran cosas que chocaba cabeza conmigo bastante y eh ahí la salida del equipo.

¿Una salida agridulce entonces?

No, gracias a Dios que salí, je, je, je.

Quien iba a decir que el año anterior en triple A y luego campeón mundial, ¿te lo imaginabas?

La verdad sí, yo nunca dudé, la posibilidad estaba ahí, simplemente ellos tenían otros planes y gracias a Dios se dio.

¿Con mánager no has vuelto a hablar, con San Francisco no tienes relación o sí?

No, no, no, nada, una relación buena y nada más. Son cosas que uno nunca desea para ningún jugador.

Ya estando en Houston te tomaron más en cuenta, jugaste, pero en playoffs tu participación fue poca, ¿cómo viviste esto?

La verdad que uno sabe el rol que tenía. Dusty Baker habló conmigo a inicio de temporada y me dijo que él iba a tirar su nueve y que si tenía que entrar al noveno para salvar carrera, tenía que entrar, que estuviera listo para cualquier cosa. Él ya había hablado sobre el rol que iba a tener para los play off.

¿Y cuál es ese rol, para que la gente entienda?

Que si necesitaba un jugador rápido o si estaba un turno bueno, defensivamente, uno de los mejores en Grandes Ligas, él estaba diciendo que entraba para evitar un hit (del rival), porque él sabe la defensa que yo tengo.

¿Tu versatilidad, desarrollo en el terreno es lo que más ha ayudado para ser parte del equipo?

Claro, uno entrena para eso, vamos a entrenar para estar listos.

Se le pedía mucho (a Dusty Baker) que batearas en post temporada, ¿te habló del por qué no?

Él me dijo que tenía a su gente para eso, que yo estaba como último recurso porque no quería perderme en la defensa que tenía para el último inning y la habilidad que tengo para correr.

¿Pero hubo comprensión de parte tuya, no hubo inconformidad de parte tuya?

No no, es un equipo. Es como un pastel, donde se necesita de todos los ingredientes para ser un buen pastel. Si al pastel le falta sal, no sabe bien, si le falta azúcar, igual. Todos éramos complementos para llegar a la Serie Mundial.