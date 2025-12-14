Histórico club de Europa puede descender: ¡no ha ganado ni un partido!

Roma, Italia.

El Fiorentina encajó este domingo la novena derrota de su temporada más oscura, ante un Hellas Verona (1-2) con el que pelea por intentar escapar de un descenso del que está cada vez más cerca al no haber ganado un solo partido en 15 jornadas de la Serie A.

La Fiore atraviesa una crisis sin precedentes en su historia, colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras quince jornadas de un campeonato en el que presenta, además, la peor defensa con 26 goles encajados.

Nunca en la historia había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. Incapaz de superar al Hellas Verona en un duelo entre los dos últimos clasificados. Derrotada en un duelo directo por el descenso un equipo que disputó en los últimos tres años dos finales y unas semifinales de Liga Conferencia, así como una final de Copa Italia.