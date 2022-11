Hernán Medina tras ser goleados por Olimpia: “Nos duele perder la punta contra ellos”

Además, el director técnico motagüense no fue parte del banquillo en el partido de esta noche en el recinto sampedrano.

El fútbol es tan inexplicable algunas veces. Con el resultado ya terminado y cerrado seguramente que habrá conclusiones que serán reflejadas en errores y equivocaciones. En realidad el futbol es la matemática inexacta. Hay cosas que no se pueden explicar realmente. Somos responsables de la derrota, el fútbol tiene esas cosas. La matemática no siempre es exacta.

Unos 45 minutos finales que nos equivocamos y el rival lo aprovechó. Sin duda, que no era lo esperado. Todos veníamos con la idea de otro resultado. Pero la realidad es que la diferencia es que tuvimos unos 45 minutos muy malos.

No era el resultado que esperábamos. Los resultados son los que marcan. En el segundo tiempo nos vimos superados y eso marcó la diferencia.

Nos llama la atención el hecho del resultado. Eso es consecuencia de la medida en que fueron transcurriendo los minutos. Uno que le ha tocado estar dentro del campo de juego no entiende esos momentos y empieza a cometer errores y el rival los aprovecha. Nos duele que haya sido justo en un clásico, nos duele que haya sido ante la gente de ellos, nos duele por perder la punta, pero también nos tiene que hacer reaccionar. Es prueba y error. Es un golpe duro, hay que levantarse por que el tiempo no da respiro y el fútbol no da tiempos.

¿Le preocupa el rendimiento de su equipo de cara a lo que se viene?

Claro que nos preocupa, nos tenemos que ocupar de ello. Las derrotas son duras, nos duelen, pero hay que seguir trabajando, tenemos obligaciones. Faltan seis puntos en juego, iremos por la búsqueda de ello.

¿Qué le han dicho sobre la lesión de Héctor Castellanos?

Él sintió una molestia, lo evaluaremos después. Veremos si es de gravedad, pero eso debería afectar la estructura. Sin duda, tenemos que ver eso, esperemos que no sea de más para poder contar lo antes posible.