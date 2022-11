‘La Tota’ Medina: “El torneo pasado entramos en repechaje y terminamos campeones”

Buscando explicaciones: “Soy un convencido de que uno tiene que corregir cosas sobre todo cuando el resultado es adverso ahondar y buscar explicaciones o los porqué nos suceden ciertas cosas, pero a veces las explicaciones que uno intenta buscar no se encuentran porque es un juego colectivo donde hay variantes y variables pero seguimos trabajando de la misma manera y debemos transmitirles tranquilidad y confianza a los jugadores”.

Motagua está atravesando por un bache futbolístico que no es normal. Además, lo pasa en un momento que no es el mejor pues está en el epílogo del campeonato.

Qué se debe hacer para revertir la situación: “El momento más duro fue cuando vine a Honduras por la salud y por la posición en la que el club estaba, creo que esto no es de la misma forma, pero en este momento hay que salir adelante y trabajar. Buscaremos mejorar y ganar los partidos, pero hay que ver cómo ganarlos”.

Sobre los Tuzos, rival en la Concachampions: ”Pachuca es un equipo campeón, un rival duro que habrá que estudiar y tendremos tiempo suficiente para pensar en ello. De aquí a que llegue el compromiso puede haber muchas variantes. No será una tarea fácil, pero tampoco imposible. Motagua irá con sus convicciones para afrontar un partido de 180 minutos, hacerlo lo mejor y ver si pasamos a la otra instancia”, sentenció.

La posición en el campeonato: “El torneo pasado entramos en repechaje y terminamos campeones. Real España terminó primero y no salió campeón. El fútbol es inexacto, son momentos y eso se asimila, nos duele la derrota en el clásico y perder la punta, sin duda. Estuvimos punteros 10 partidos, ahora debemos afrontar lo errores para llegar bien a liguilla y tener aspiraciones de título. Hoy tenemos todos los mismos posibilidades y la misma ilusión, nosotros estamos en un equipo grande que demanda éxitos. Este momento no es el más grato pero vamos en busca de los mejores”.

Las críticas al equipo: “La verdad es parte de esta exposición que uno tiene, estoy consciente que la gente cuando no se gana, manifiesta su descontento y es lógico, es aceptable sin duda. Siempre le agradezco al que confía y la gente que no y es un gran desafío para la gente que desconfía y hacerle cambiar de opinión. De las malas se sale con trabajo y convencimiento y de las buenas todas las flores que nos tiran no es de la mejor manera como se pretende. Ojalá podamos disfrutar todos juntos al final y le agradeceré a todos por igual”.