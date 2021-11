Tras brindar el listado, “Bolillo” Gómez compareció en rueda de prensa y adelantó que Romell Quioto no será titular ante Panamá el próximo 12 de noviembre ya que no está al 100% de su condición física.

Rueda de prensa del “Bolillo” Gómez:

¿Qué conceptos usó para la convocatoria?

“Sacar una nómina de una selección mayor no es difícil porque están a la vista, esta Selección trae una base del Preolímpico y trae una base de esta eliminatoria, hemos hecho la lista con lo que he visto en video, con los partidos que he visto directamente y con el conocimiento que tengo de tiempo atrás del fútbol de Honduras que me tocó enfrentarlo. Me parece que esta es una Selección que tiene conceptos tácticos y que tiene muy buena técnica, aquí hay varios jugadores que son polifuncionales, que para estos partidos que son cada mes, son muy importantes. Por ejemplo Rigo (Rivas) era un jugador que estaba en esta lista para el partido ante Panamá, se lesionó, entonces ahí vamos a volver a estudiar y volver a replantear otro jugador que nos de ese equilibrio en el equipo”.

Ilusión de la afición por la convocatoria

“Hay que ser muy positivos, hay que ser claros en que ese puesto para Honduras no es, por los jugadores que tiene, por la historia de Honduras, no es normal, y por lo que he visto de Honduras en esta eliminatoria, hay resultados que no son del juego, eso sí, no tenemos margen de error, vamos a tratar de que los muchachos vuelvan a estar positivos, alegres, porque capacidad tienen, Honduras es uno de los mejores fútbol de Centroamérica, entonces no tiene que estar en ese puesto, yo estoy contento con lo que he visto de los futbolistas, tenemos un partido muy difícil, pero lo sabemos manejar. Los resultados es muy difícil decirlos, pero la Selección de Honduras tiene que dar los que siempre fue, y que su país, ganen o no ganen, se de cuenta que se entregaron y que se sientan orgullosos”.

Choco Lozano, Romell Quioto y Alberth ElisVuelven

“Quioto viene, pero no tiene continuidad, para mí es un jugador muy importante, un jugador insignia del fútbol hondureño, va a estar, pero no va a iniciar, lo anticipo, he visto videos, yo lo conozco y sé cuando él está al cien, mata, ese tridente mata, yo lo enfrentaba y no te deja tranquilo”.

“Ahora, hablando de que me gusta el 4-4-2, sí son formaciones que por son cinco delanteros, cinco defensas, es muy importante que en una Selección 11 defiendan y 11 ataquen, vamos a tratar que nuestro equipo tenga balanceo y equilibrio, el tridente que usted dice cualquiera le tiene miedo, pero de momento, a Quioto, lo voy a analizar, usted sabe que es uno de los hombres claves de esta Selección”.

¿Qué veremos futbolísticamente ante Panamá?

“Si ganamos el trabajo es mío y si perdemos de los futbolistas, es difícil... Uno aprende, esta es mi séptima eliminatoria, uno aprende a informar lo más rápido que se pueda, un seleccionador trata de equivocarse lo menos posible”.

¿Qué tanto conoció a los jugadores en esta semana que trabajó en Tegucigalpa y qué ventaja es para Honduras enfrentar a Panamá, que usted la clasificó al Mundial y que seguramente conoce muy bien?

“Yo tengo mucho cariño por Colombia y su selección, mucho cariño y respeto por Ecuador y su selección y también por Panamá, soy agradecido, una de las peores cosas es ser desagradecido, he enfrentado a Colombia ante Ecuador, soy profesional, lo que tengo claro es que conoces más a Honduras que a Panamá, para un técnico es difícil conocer a su Selección porque tiene poquitos momentos, gracias a Dios he estado un poquito adelantado con Honduras porque a muchos de ellos los enfrenté, voy a conocer más a Honduras que ver al contrario, imponernos.

¿La nómina de Panamá?

“Ellos tienen buenos jugadores, pero yo prefiero mi nómina, mis jugadores, mi equipo de trabajo”.

¿Llamó por decisión propia a jugadores que no habían sido convocados como Rubilio, Alfredo Mejía y Róchez?

“No soy mucho de hablar de individualidades por respeto a los muchachos. Te voy a hablar de Alfredo (Mejía), para mí era un símbolo de antes”.

“Bolillo” le pasó el micrófono a su asistente técnico (Edgar Carvajal) para que respondiera: “Alfredo era el capitán del equipo, era el referente y creo que en eliminatoria uno debe tener ese tipo de referentes, investigamos más porque no solo nos gusta hablar del jugador futbolísticamente, sino como persona, todos nos dan muy buen concepto de él y es un jugador que empuja al equipo, uno no lo puede desechar, es un jugador que tiene experiencia en eliminatoria, saben cómo se juega. Esta es una selección que tiene una combinación de experiencia con juventud y eso siempre da buen resultado, vamos a buscar la excelencia”.

¿Qué no será negociable con los jugadores y cuál será su primer discurso con ellos?

“A la Selección no es obligación venir, el que quiere hacer historia, el que busca la gloria... Estos muchachos con los que he hablado quieren eso. Cuando uno viene con esa predisposición, se somete a unas reglas de convivencia y de juego”.