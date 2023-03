Vargas lanza advertencia al Olimpia previo al duelo contra Atlas

Héctor Vargas no la está pasando nada bien al frente del Victoria en la presente temporada y este domingo cayeron derrotados 3-1 ante el Motagua y se complican en la clasificación.

Tras concluido el duelo, el estratega salió al paso y reconoció el mal accionar de sus dirigidos, pero también involucró al árbitro Raúl Castro en la primera anotación. “La primera jugada fue fuera de juego, eso me lo comentaron al momento que cabeceó, pero eso ya pasó. Ya estamos curados en salud”.

Vargas no dejó por alto el grave error de su portero. “La motivación personal para cualquier equipo, en el primer gol se equivoca el portero, tenemos muchas falencias, no tenemos delanteros y somos el equipo que menos goles anotamos. Los errores son nuestros y no del rival”.

El técnico de la jaibas pegó el grito al cielo y aseguró que la falta de gol en el grupo le está pasando factura en la presente temporada.