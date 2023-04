Vargas reaparece y lanza dardos: revela quién no lo dejó ir a la ‘H’

Héctor Vargas volvió a aparecer en escena y lo hizo siendo fiel a su estilo. El entrenador argentino se ha pronunciado sobre la Selección Nacional de Honduras, donde siempre ha confesado que le gustaría dirigir.

Vargas reveló que Real España evitó que se convirtiera en el seleccionador de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf.

“Antes, cuando venía de ganar 12 partidos con Real España, estuve en la lista de la Selección, por lo que me comentaron estaba por delante de Diego (Vázquez). Sin embargo, en España habían dos altos directivos que no me querían dejar ir para no cortar el proceso. No creo que hay problema, siempre critiqué, a más de uno no le caeré bien, también se debe ver por dentro si se hacen las cosas bien”, dijo Héctor Vargas en charla en ‘Sin Anestesia‘.

El estratega argentino fue preguntado sobre si estaría dispuesto a dirigir a Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se trata de una Selección Sub-22.

“Lo que pasa es que el tema está en el proyecto, depende lo que buscan, si se trata de un proceso largo. Armar algo solo para salvar partidos no es bueno. Debemos pensar en un proyecto, pero que se arme bien, no solo dos partidos”, comentó Vargas.

Héctor Vargas lanzó un tremendo dardo al responder sobre si alguna vez le ofrecieron una selección juvenil. Tocó el tema de los salarios, afirmando que mucho están en el cargo porque cobran barato.

“Por supuesto que sí, a mí incluso Hawit me ofreció la Selección Sub-20 en 2008, pero a la hora de arreglar contrato me daban 25 mil Lempiras y en eso momento me llamaron del Hispano y me daban tres veces más. A veces los técnicos no están en la Selección por capacidad sino porque cobran barato”, subrayó.

Por último se refirió a las grandes comodidades que hay ahora en la Selección Nacional. Ahora hay muchas ventajas.

“Ahora los técnicos de la Selección tienen todas las comodidades para trabajar en Siguatepeque, no les ha pasado como en ocasiones a mí. He estado en equipos que no tienen ni para el agua, una vez tuve que poner de mi bolsa para pagar la comida de muchos”, manifestó.