Héctor Vargas: “Ser hipócrita tiene su premio; yo digo lo que pienso”

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas está acentuando un torneo histórico al mando de Real España. El estratega, de 63 años, llevó a la Máquina a superar el récord 10 triunfos (11) al hilo en la Liga Nacional, además de igualar la marca de entrenadores como Mario Griffin y Edwin Pavón (10 juegos ganados) después de 56 años. Además, hizo énfasis en su compatriota Pedro Troglio como uno de los contrincantes en la carrera por dirigir a la Selección de Honduras. ¿Cómo traduce el momento que pasa, profe? El tema está en que ahora vamos por buen camino; después se suman muchos triunfos que te hacen ganar cosas o récords. Ahora hay que seguir las mismas pretensiones para mejorar, lo que se busca cuando empieza el campeonato es ser campeón, el objetivo logrado, que es clasificar a Concacaf, que ya lo hicimos. En el camino nos vamos exigiendo para sentirnos un poco reconocidos, pero siempre es lindo cuando te halagan después de lograr cosas, y por ahí quienes opinan diferente o no lo han hecho es porque están resentidos, ya que nunca han podido hacerlo. Pero el resto está para la anécdota. ¿Cuál ha sido la clave? Yo he tenido la bendición de que todo equipo que he tomado siempre me ha ido bien. Nunca agarré un equipo que me tuvieron que sacar a los tres o cuatro partidos porque quizá estaba peor que cuando llegué. Siempre que he estado en un equipo lo he levantado. Desde el momento en que agarré a Platense, Victoria, Hispano, en Olimpia siendo formador de jugadores obtuve campeonatos. En los clubes que he estado me ha ido bien y acá más de lo esperado, porque si alguien me decía que iba a estar 11 partidos ganando, me hubiese reído porque es una cifra que por eso tenía tanto tiempo sin romperse.

¿En algún momento sintió ambición por lograrlo? En ningún momento hablábamos de eso, sino de sumar para llegar al primer lugar. Tampoco te garantiza que serlo y cerrando de local serás campeón. Hay un porcentaje, pero a veces los pierdes por un planteamiento mal hecho, pero la posibilidad es un poco más. Ahora hemos logrado eso, pero en ningún momento pensamos en un récord para un ego personal. ¿Tener a Héctor Vargas como técnico es sinónimo o garantía de éxito? Los números me avalan bastante, porque si hablamos de un Marathón ante de Héctor Vargas, terminaba en sexto lugar. Yo agarré el equipo y en los primeros dos campeonatos ganamos las vueltas y clasificamos a Concacaf. Con el Olimpia me tocó ser campeón, ganar la Copa Presidente; luego hablamos de un récord de 40 puntos en Marathón y ahora este aquí. No sé si será de éxito, pero a los clubes que me ha tocado llegar, he tenido la bendición de lograr cosas buenas. ¿Es esta su mejor etapa como entrenador o está lleno de otros buenos momentos? Creo que hubo varios momentos buenos. Hay equipos que marcan el presente o el pasado. Cuando me tocó estar en el Victoria, prácticamente estaba descendido. Faltaban 15 fechas, lo salvé del descenso y a la siguiente fecha lo metí a la final, clasificamos a Concacaf. Han sido varios aciertos que hacen que un entrenador tenga constancia y te vaya bien. Caso similar al suyo, ¿cierto? Hay entrenadores que un club le han ido muy bien, y después van a otro y es totalmente diferente. Conozco uno que tiene tres campeonatos y cuando vino a un equipo grande, no ganó ningún partido, se tuvo que ir. En mi caso he dejado algo positivo en los clubes donde he estado. ¿Se visualiza con el título? Siempre lo vi como candidato y lo dije en el momento cuando asumí el 16 de febrero, y así lo sigo viendo. Ser campeón representa trabajar para serlo y jugar una final como tal, eso no lo vamos a ver hasta que nos toque. A Romell Quioto siempre le decía en Olimpia que las finales no se juegan, se ganan. ¿Ese descanso por demanda de Marathón que terminó aprovechando con la familia, le sirvió en su desarrollo como entrenador? El tiempo fue largo por la demanda que me puso Marathón, no fui yo. Yo creo que ese tiempo había que tomarlo para defenderme. Conozco la gente que maneja (autoridades de la Liga) y sé que el procedimiento sería en contra. El presidente del TANF determinó que esa demanda tenía que irse a FIFA y los secretarios votaron a favor de Marathón. La rescisión de mi contrato lo tiraban por la ventana y eso está comprobado por la policía. Todos esos malos momentos yo no me los merecía por todo lo que había hecho, ahora el fútbol me los está devolviendo. Este presente supera todos los malos momentos del pasado.