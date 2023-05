Hermano de Diego Vázquez ayuda a la Sub-20 de Honduras en Argentina

Gustavo Vázquez, hermano del entrenador de la selección de Honduras Diego Vázquez, estuvo presente en el Estadio Malvinas en el duelo de la Sub-20 ante Corea del Sur por la segunda fecha del Mundial en Argentina.

Ahí aprovechó para hablar en una entrevista a Deportes Total USA, sobre el gran gesto que tuvo con la Mini H. Asimismo confesó la petición que le hizo el estratega de la Bicolor y el jugador que más le llamó la atención.

“La verdad es que muy contento que haya venido la selección (Honduras) Sub-20 acá a Mendoza, por medio de Diego (Vázquez) me contacte con el, los que estaban en el hotel, pude conocer al técnico (Luis Alvarado) e inclusive ellos ayer (miércoles) tenían que entrenar a las 11:00 am les daba la FIFA, no querían entrenar a esa hora, por que el hotel les hacía un asado y yo le conseguí el predio del camping de petrolero para que entrenan en la tarde, así que ahí tuve un contacto con el y bueno la pasamos bien y ahí pude conocer al técnico”, contó el hermano de Diego Vázquez.

Por otra parte, también confesó la petición que le hizo su hermano de cara al encuentro ante Corea del Sur y mencionó al jugador que más le llamó la atención.

“Diego me encargó que mirara un par de jugadores, que cual me había gustado, en realidad me gusto el numero 4 que se llama Felix García que es del Olimpia. Es un chico que toca bien, fue preciso, me gusto mucho, más allá del resultado”, contó.