Diego Vázquez habla de su futuro y el jugador que dejó plantada a la ‘H’

Estamos trabajando en todo eso, pero igual hay una lista larga porque incluso durante la Copa Oro pueden haber cambios por lesión, etc. Estos juegos son fecha FIFA, todavía no es la lista definitiva que va a estar en Copa Oro. Por eso queremos estar entrenando con jugadores que tienen posibilidades de viajar, porque siempre hay contratiempos.

Yo dije que no quería entrenar con 25 o 30 futbolistas y después llevar pocos, por eso solo tenemos 16 chicos, hay probabilidades que vayan, no todos, seguramente la lista es bien corta y no están los que juegan la final y los legionarios.

Hicimos todo lo posible para que él estuviera, no sabe aún si se decide por Honduras, Guatemala o Estados Unidos porque él jugó en juveniles con ellos, de parte de nosotros y Federación se hizo lo que se tenía que hacer. No llegó a España y bueno, obviamente que eso quiere decir que no le interesa.

Sí. Hablamos con él y los padres, de su deseo él no está claro, él quedó de venir a la gira que hicimos en Abu Dhabi y en España, no fue su deseo, tenía que tomar esa decisión si quería venir y no, lo invitamos y no llegó.

El fútbol no es individual, es colectivo, es todos atacan todos defienden, cualquiera puede hacer el gol, pero lógicamente los delanteros viven del gol y son los llamados a hacerlo, pero en este caso no es que solo tenemos que cargar con los delanteros porque es un trabajo colectivo.

Algunos están en un momento que nos interesa y depende de los rivales, y ahí los vamos mezclando para que acumulen ese trabajo. Porque no los llame a un microciclo ni para un partido, no quiere decir que quedan fuera, pueden volver a estar en cualquier momento.

No sé, no los cuento uno a uno. Veo los que están mejor y con los que hemos sumado trabajo, hay chicos que algunas veces los he llamado y otras no. Por ejemplo el caso de Meléndez y Santos la anterior no estuvieron, ahora están, y así los voy variando.

Usted no ha visto equipos, edades ni categorías y es algo que no se ha dado con técnicos anteriores...

Totalmente. Lo dije en su momento cuando convoqué, hoy Francisco Martínez es una realidad, ha crecido mucho, lo ha demostrado, era un jugador que era de tercera división, después convocamos a dos chicos de segunda, siempre le damos el seguimiento y estamos viendo los partidos.

Tenemos un país muy chico solo con 10 equipos profesionales y esa es nuestra tarea, ver todo lo que podamos en el radar y si nos gusta algo, llamarlo y tratar de conocerlo, para eso es nuestro microciclo.

Qué bueno que se resalte, sí me lo han dicho los colegas en el curso de Licencia PRO, que hay muchos que dirigen en segunda división y que es algo positivo. Creo que los partidos los han comenzado a transmitir más a partir de ahí, hay más canales, se les da más importancia y es importante que crezca nuestra segunda división como todas las ligas menores.

Con esa convocatoria del Chelito Martínez se le vino una ola de críticas y viendo el presente de él, ¿qué piensa ahora?

Me pone contento por él, pero todo es esfuerzo de él, tampoco quiero hacer apología de ‘uy, yo lo llamé’, se lo ganó él, lo llamé porque ese partido en el que estuve viendo fue la figura y anduvo bien. Marathón hizo su trabajo y bien, Rolin Peña, el técnico que estaba que era Keosseián. Así son los jugadores, me pone contento por él porque es una historia de superación y un ejemplo para todos, pero hasta ahí nada más.

En este segundo encuentro en la selección qué le ha dicho Francisco Martínez, porque en el fútbol él le debe todo a usted.

No, ya dije, no hago apología de eso, para nada, no me debe nada, se lo ganó él, me pone contento y ayudándolo a que siga creciendo. Le veo los detalles que quiero que mejore, es un chico muy receptivo y muy inteligente.

Ya tiene VISA, profe, ¿se lo lleva a Copa Oro?

(Risas) Vamos a ver, está acá trabajando con nosotros y como te digo, esa lista de 23 parece mucho pero hay tres porteros, son 20 jugadores y tenemos que ser inteligentes para tomar buenas decisiones y no equivocarnos, o bajar ese margen de error porque siempre me voy a equivocar.

Hay dos jugadores que tienen pocos focos sobre ellos, pero usted se fijó en su futbol que son Carlos Pérez y Dester Mónico, ¿qué le podrían aportar a la selección y qué vio en ellos para convocarlos?

También, tuvieron buen rendimiento, anteriormente convocamos a Deyron Martínez de Real Sociedad, son chicos que les vemos buen rendimiento y son jóvenes. Fueron de los equipos que pelearon el descenso, pero ellos se destacaron entonces por eso están acá y siempre es bueno verlos de cerca y conocelos día a día.

En la defensa también hay nuevos nombres como André Orellana y Luis Vega, ¿apostará por darle una frescura a la zaga central?

Ellos estuvieron en los otros microciclos, Orellana estuvo cuando jugaba en Platense, lo llamé, ya lo conozco, le hemos dado seguimiento. Luis Vega también, estuvo como en el segundo o tercer microciclo, ya los conocemos y les estamos dando seguimiento y nos pone contento por su buen rendimiento.

¿El tema con Andy Najar cómo está?

Los últimos partidos no jugó, ya está mejor, esperemos que juegue, todavía ellos (DC United) tiene cinco partidos más antes de los amistosos, esperemos que llegue bien. A todos los legionarios los tenemos en cuenta, todavía no hemos llamado a alguno, a Najar sí lo tengo en cuenta como todos los demás.

¿En el segundo microciclo ya contará con algunos legionarios, como Luis Palma que ya terminó competencia en Europa?

Sí, vamos a ver cómo están, hay otros chicos que llegan al país, vamos a ver si los sumamos al microciclo o no.

¿Por qué no convocó a Michaell Chirinos ya que está sin competencia?

Hablé con él, venía con un golpe, tenía una lesión en el tobillo. El médico lo ha estado llamando y vamos a ver cómo evoluciona y ver si está o no, como te digo, es complicado hacer la lista porque solo son 23 jugadores.

¿Qué espera en estos dos amistosos previos a Copa Oro?

Crecer y pulir los errores y fortalecer las virtudes que tenemos como siempre para llegar de la mejor manera a los juegos de Copa Oro.

¿Siente que en esta Copa Oro se juega el puesto?

No para nada, nosotros hacemos un trabajo y siempre los análisis son al final y estamos muy tranquilos con lo hecho hasta ahora, así que en ese sentido muy tranquilo.

¿Pero obviamente de su participación en Copa Oro dependerá una renovación de contrato?

Eso no es algo que yo pueda responder, depende de todo el año que yo he estado, creo que los ocho partidos si ves de dónde venía, tenes que tener realismo y ver dónde estamos y ver los partidos que ganamos y las condiciones que tenemos. Muchas veces la gente se queja pero hay que ver la realidad que tenemos.

¿Que piensa de la prensa y aficionados que ya ponen a otros técnicos en su puesto?

No sé, ¿qué prensa y qué aficionados?

La prensa deportiva, aficionados en redes, usted lee bastantes redes.

No para, nada

Sí, sí lee bastante redes, profe.

No, me las mandas, yo me meto a Twitter una vez por semana. ¿Por qué decís que leo redes?

Porque sabe lo que uno como periodista escribe, lo que escribe la prensa, la afición, etc...

Es que siempre te mandan, tampoco vivo en un termo, pero no es que yo paso mirando y pendiente, para nada, al contrario, siempre me mandan.

¿Pero qué piensa que periodistas y afición ponen técnicos en su puesto estando usted ahí?

A mi me puso la Comisión de Selecciones, pero yo respeto a la prensa y a la gente y todas las opiniones, pero también la prensa tiene que informar y no desinformar porque a veces desinforman. Dicen cosas de jugadores que ya han jugado y han jugado, solo ven el último resultado, entonces me gusta más cuando se hace una crítica con argumentos, no solamente crítica cuando ve el juego final.

Te pongo un ejemplo, le ganamos a Canadá y era Disney, y perdimos contra ellos y era el infierno y no puede ser así, no solo le hace daño a los futbolistas sino a todos porque es un proceso. Cuando ganas dicen que jugamos mal, nunca nada está bien, entiendo cómo es la tarea y así era anteriormente en mi equipo. Tratamos de respetar a todos, hasta un límite, cuando se meten en lo personal ahí cambia todo.

¿Qué tan tolerante es a la crítica Diego Vázquez?

Cuando es con argumentos. Me gusta mucho hablar de sistemas y nadie me pregunta eso, me dicen porqué juega este, porqué cambié esto, pero nadie me hace preguntas de ese estilo, me gustaría que pregunten más sobre eso para responder, generalmente es sobre resultado, polémicas... me encantaría que se enfocaran más en el juego.

Es la oportunidad entonces, Diego, que nos hable del sistema de juego que quiere imponer en la selección...

Me gusta que manejen dos sistemas, contra Canadá criticaron la línea de cinco y todo el segundo tiempo jugamos con línea de cuatro. Jugamos ese día con tres sistemas. Empezamos con línea de tres, 5-4-1, pasamos al 4-4-2 y en el segundo tiempo pasamos al 4-5-1 y en el medio que agarramos un poco la pelota, por ejemplo, eso no me lo preguntó nadie, el por qué.

¿La línea de cinco por qué la decidió utilizar?

El 5-4-1 era para tapar la amplitud, Canadá maneja mucho eso, es diferente jugar de local que de visita. Contra El Salvador muchos decían ‘muy defensivo’ pero ganamos y la selección venía de perder, de dos partidos no les habíamos ganado a El Salvador, entonces ahí te digo que nunca se queda bien porque ganamos y no les gusta cómo. Todas esa preguntas de por qué cambiaste a uno, por qué pusiste a otro, eso no me lo preguntan.

¿Qué sistema le viene mejor a la selección?

En eso estamos, esa es la búsqueda, no me desagradó contra El Salvador el 5-4-1, obviamente fue un solo tiempo contra Canadá y nos hicieron un solo gol, si querés criticar el sistema fue el primer gol porque el segundo fue el balón parado y ahí no hay sistemas, ahí es cómo marcas en zonas y cómo marcas individual. En el segundo tiempo fue el 4-5-1 que en el medio agarras un poco la pelota, pero es difícil de analizar ya cuando el partido estaba 3-0.

Muchas veces veo análisis en algún canal que te ponen un análisis cuando tenes tres jugadores menos, vas perdiendo 3-0 y dicen ‘estás mal parado’. Hay que analizar los momentos del juego y en qué momento se da tal situación, es algo interesante de ver en los partidos.

Esas críticas me gustan porque vos ves algo que yo no veo, y es algo constructivo. Me puedes decir ‘te equivocaste, yo hubiese hecho esto, y hubiera puesto un 4-4-2, en el balón parado en vez de marcar así, lo hubiera hecho así’, eso no me molesta, pero ya cuando te metes con el resultado, lo personal y a destruir, eso no es periodismo y más cuando lo haces sin argumento.

Cuando lo llevas al plano personal, esa es la palabra, y no sé porqué, te juro que son enemigos gratis porque muchos periodistas y mucha gente al contrario. Son exjugadores que les he dado para adelante, he tenido buena relación y de repente ya critican de una manera que no es profesional.

¿Siente Diego Vázquez que tiene mala prensa?

No sé, no sé, puede ser, no sé, no creo, no son todos tampoco. No meto a todos en una bolsa porque no sería justo para los que son medianamente imparciales, entonces no lo sé.

Este partido contra México, desde lo táctico ¿cómo lo va a encarar?

Lo estamos estudiando. Diego Cocca todavía tiene tres partidos, ya vimos los anteriores tres, contra Jamaica, Curazao y Estados Unidos, el último no citó a los legionarios y vamos a ver al final de la Nations League cómo juega.

Cambió los sistemas, en sus tres partidos utilizó tres sistemas diferente, ya lo enfrentamos cuando él estaba en Xolos y nosotros estábamos en Motagua, pero le estamos dando seguimiento para darle herramientas a nuestros jugadores y tratar de hacer un buen partido.

¿Y abre Copa Oro contra México, nada fácil, le asusta enfrentar a México?

No, para nada, nada del deporte me asusta, al contrario es un desafío. Ya vi partidos de Haití y de Qatar no he visto porque cambió de técnico y ya lo enfrentamos, pero va a cambiar la generación y hay muy poco. En la fecha FIFA veremos qué quiere hacer Carlos Queiroz.

Usted habla de realismo de la Selección de Honduras, ¿dentro de ese realismo hasta dónde puede apuntar la en Copa Oro?

Siempre aspiramos a lo máximo, a ganar todos los partidos, creeme que cada vez que uno dirige, los jugadores son los principales implicados y aspiramos a lo máximo. Después hay realidades, partidos, hay un montón de detalles que generan la historia de cada partido.

¿Qué pasará con su futuro después de Copa Oro?

Nosotros estamos muy positivos, lo único que ahora pensamos es en Copa Oro y hacer buenos amistosos, siempre lo manejé así, no es algo nuevo, cuando estuve en Motagua era partido a partido, lo he de haber dicho millones de veces y ahora de la misma manera. No veo más allá porque necesito toda esa energía emplearla en el presente.