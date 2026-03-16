Guardiola toma sorpresiva decisión previo a jugar con Real Madrid en Champions

Londres, Inglaterra.

El Manchester City no se entrenará este lunes antes de medirse al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League después de que Pep Guardiola haya decidido dar el día libre a la plantilla.

Los jugadores del City tenían programada una sesión de entrenamiento esta tarde en la ciudad deportiva en Mánchester, pero Guardiola ha decidido darles el día libre antes de la remontada que tendrán que afrontar este martes en el Etihad Stadium, según adelantaron medios de Mánchester y pudo confirmar EFE.

Los 'blancos' consiguieron la semana pasada en el Santiago Bernabéu una ventaja de 3-0 que tratarán de defender en Mánchester.