Guardiola se queja tras sorteo que deparó duelo vs Real Madrid en Champions: “No merecemos...”

¿Crees que va a cambiar?, le preguntaron. “Las cadenas de televisión deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes de Champions para tener un día más de descanso”, respondió.

Guardiola no quiso entrar a valorar la información que salió en los diarios de Inglaterra que aseguraban que el Manchester City estaba pensando re-inscribir a Rodri para jugar la Champions League : “No lo sé, no voy a discutir eso ahora mismo”, aseguró.

Sobre Rodri, el extécnico azulgrana dijo que “en lo que respecta a lesiones largas, hay un tiempo que se debe respetar”. “El primer mes (Rodri) estuvo todo el tiempo en Madrid. Ahora es muy agradable tenerlo de vuelta en vestuarios. Su voz es importante... Lo más importante para Rodri ahora es recuperarse bien”, apuntó.

Guardiola agregó que, “por supuesto, a él (Rodri) le encantaría jugar mañana, pero el cuerpo es el cuerpo y la recuperación lleva mucho tiempo. Lo está haciendo muy bien y se siente muy bien, paso a paso, iremos viendo”.

Pep fue autocrítico por la fase irregular que tuvo el Manchester City, en la que sumó tres triunfos (vs Slovan Bratislava, Sparta Praga y Club Brujas), tres derrotas (vs Sporting Lisboa, Juventus y PSG) y dos empates (vs Inter de Milán y Feyenoord).

“Ahora no es una sorpresa, está bien. ¿Podemos ser mejores? Sí. ¿Podemos estar entre los ocho primeros? Sí, pero no fuimos lo suficientemente buenos. No merecemos estar en la fase final esta temporada, ganando sólo tres partidos y empatando otro, hemos perdido mucho, no lo merecemos. El sorteo es el sorteo. El Bayern de Múnich era extremadamente difícil. El Real Madrid es difícil, lo sabemos. Lo hemos hecho en el pasado, no es un problema”, aseguró.