Guardiola lo confirma y Real Madrid en problemas: la figura que regresa

“Era un equipo excepcional el año pasado, el año anterior y también este”, desarrolló citando especialmente la importancia de Benzema en las temporadas anteriores.

El estratega español confirmó que recupera a una de sus piezas claves, aunque no sabe si será titular o suplente. Eso sí, en el pasado ya ha demostrado como frentar a Vinicius Junior.

Se trata de Kyle Walker: “Voy a ver en el entrenamiento. Lo ha hecho bien en los últimos 2 o 3. No sé si va a empezar en el banquillo pero creo que va a estar con nosotros mañana. Es muy importante para nosotros y hoy decidiremos si está disponible-. Sabemos lo físico que es y lo difícil que se lo pone a los rivales. Él no estuvo en el Bernabéu y los jugadores lo hicieron genial. Es imposible que estén en el banquillo (Aké y Walker)”.

¿El Madrid es el rival que más miedo le da? “Lo respeto mucho. Si lo elogio es porque pienso que es así. Si me preguntas, yo te doy mi opinión, pero luego no os lo creéis. Si me quejo de la hierba tampoco me creen. Haga lo que haga... Siempre le he tenido mucho respeto al Madrid, faltaría más. Que haya rivalidad es normal, quiero es que nuestro equipo sea el mejor posible y si no puede ser, pues mira... pero les tengo mucho respeto. Y si me ganan, como ha pasado muchas veces, pues les daré la mano y les felicitaré”.