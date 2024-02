“Guardiola me volvía loco y me pidió perdón; yo pensaba que no me quería”

“En un partido contra StokeCity yo hago 2 goles y él en la conferencia tiró algo como: ‘me gusta que Agüero haga goles, pero quiero que trabaje más para el equipo’. Ahí empezó un poco la tensión. Al otro día fui y hablé con él. Le pregunté por qué no me lo había dicho a mí y me pidió disculpas porque no se había dado cuenta. Partido a partido tratamos de ver cómo yo podía presionar. Él me hacía hacer tres presiones que no estaba acostumbrado”, reconoció.

“En mi cabeza decía: ‘me sacas energía para atacar después. Yo quería guardarme para poder atacar. Entonces si el rival salía jugando, yo hacía la primera presión salir al arquero. La segunda si el arquero jugaba con el defensa, salir al defensa. Y la tercera, si el defensa volvía a jugar con el arquero tenía que volver para el medio”, añadió.

Por último, el Kun reveló: “Ese invierno trae a Gabriel Jesús, ahí empezó a rotarme y dejé de ser titular. Gabriel Jesús se lesiona contra Bournemouth y se pierde el resto de la temporada. Ahí empecé a jugar y terminé haciendo treinta y pico de goles. Yo por ahí creía que no me quería, pero en realidad él era el técnico. Hoy pienso: no es que no me quería, no le estaba funcionando y había que respetarlo. Después me di cuenta de eso y me empecé a llevar muy bien con él”, finalizó