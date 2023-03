Piqué revela la historia de la famosa foto con Ibrahimovic

El mismo ex jugador catalán se encargó de aclarar 13 años después que ocurrió aquel día en el estacionamiento de las instalaciones del club blaugrana.

Piqué fue cuestionado de esa famosa fotografía y no dudó en contar su verdad, dejando en claro que la foto fue sacada de contexto.

“En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue reacción de Zlatan”, recordó entre risas la ex pareja de Shakira.