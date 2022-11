Un día después de colgar las botas sin llegar a jugar ante Osasuna al ser expulsado cuando era suplente, Gerard Piqué expuso los motivos de su retirada y de cómo fue madurando su decisión desde el inicio de la presente campaña.

“Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores en líneas generales. Vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara todo esto. Hubo partidos que no había jugado y después del partido tenía que entrenar... y me sentía desubicado. Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: “Se acabó”. No terminaba de sentir que era mi sitio. Cuando cayeron lesionados sí que dije que no podía dejar el equipo en ese momento. Me fije el parón como fecha límite porque después del Mundial ya estarían todos los compañeros recuperados”, desveló Piqué en una entrevista con el creador de contenidos Ibai Llanos.

Ver: Los secretos de Clara para enamorar a Piqué

El exzaguero contó el día que le comunicó al presidente del Barcelona su decisión de retirarse.

“La mañana de Pilsen es cuando le digo a Laporta que ya está. Se lo digo por mensaje. Ya lo habíamos hablando anteriormente en su casa. Acabamos con un abrazo y una risa. Me he ido muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular. Me he sentido un puto privilegiado. Jugar en el equipo de mi vida, ganarlo todo. No podía pedir nada más. He exprimido cada día de mi vida como si fuese el último. Espero seguir viviendo de esta manera. Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto y la primera frase que digo es que soy un privilegiado”, indicó.