Real Madrid: “¿Un Galáctico? Yo sólo quería jugar y luego desaparecer”

“Nunca tuvimos ninguna discusión acalorada, nunca hubo problemas de comportamientos sino más bien que no estuvimos de acuerdo en algunas cosas. Él lo hizo muy bien en el Madrid”.

Asimismo, Gareth Bale también se refirió a la relación que tuvo con los medios españoles durante su etapa con el Real Madrid.

“Una de las razones por las que la prensa fue mala fue porque no les atendía, yo solo quería jugar al fútbol y luego desaparecer. Llegas como un Galáctico y esperan que hagas de todo y yo era todo lo contrario. Podría haber hablado español, pero solo lo hacía en privado, quizá por eso me atacaban porque no les di mucho. No me entendían como persona”, detalló.