Mbappé le pide increíble salario al Real Madrid y así reaccionan los blancos

Kylian desató en las últimas horas el enfado por parte del cuadro parisino con unas polémicas declaraciones

“Jugar en el PSG no ayuda a ganar el Balón de Oro, es un equipo que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”, expresó el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

El París Saint Germain medita vender a Kylian para evitar que el delantero se marche gratis en el 2024, año en el que finaliza el vínculo entre ambas partes.

Según reporta este día el medio OK Diario, Mbappé le ha pedido un increíble salario al Real Madrid para aceptar unirse al cuadro blanco en la próxima temporada.

“Kylian uiere cobrar 50 millones netos por temporada en caso de fichar por el club blanco, mientras que en el equipo merengue le ofrecen 40”, señala el medio portal español.

A eso se le añade que el Real Madrid debería de pagarle aproximadamente unos 220 millones de euros al PSG por el fichaje del francés.

Por otra parte, el Diario ‘Marca’ apunta que el conjunto blanco no ha hecho ninguna una operación que se le puede ir a los 500 millones de euros (contando todos los pagos). Desde el Bernabéu no quieren que este fichaje altere el vestuario, es por eso que prefieren aguantar hasta 2024.

Desde España informan que el equipo blanco está tranquilo y “su idea no pasa por otra cosa que no sea que el jugador firme un contrato el 1 de enero, lo que supondría toda una victoria para la institución presidida por Florentino Pérez”.