Futbolista de México menospreció a Honduras y le responden: “Quedó en ridículo”

“Muchas cosas por mejorar, en la cancha se evidencia todo, mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos, prefiero estos partidos que ir a ganar contra Honduras”, manifestó el delantero de Pumas en conferencia de prensa.

Pero en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no se quedaron callados, y tajantemente le respondieron al jugador mexicano que arremetió contra La H. Asimismo, se acordaron de Iván Barton, el villano de los cuartos de final de vuelta de Nations League en el Azteca.

“Yo pienso que quien queda en ridículo es un jugador del nivel de él, quedó en ridículo con esas declaraciones, cuando es un equipo que vino a Honduras a perder 2-0, vino a hacer tiempo, a darle patadas a Alberth Elis. Luego en el Azteca, desafortunadamente para nosotros intervino el amigo innombrable que no me quiero acordarme de él porque me da dolor de cabeza, hace lo que hizo”, dijo “Tato” Saybe, vicepresidente de FFH.

Añadió: “Honduras se ganó el boleto a la Copa América, se lo ganó en la cancha, le ganó al equipo que ese jugador dice que prefiere a eso a ganarle a Honduras, cuando yo siento que perdió en Tegucigalpa con creces, Honduras le pasó por encima, esto sin faltarle el respeto a la Selección Mexicana, porque es una selección que está por encima de la nuestra, pero en ese preciso cruce de partidos Honduras fue más, ellos lo saben, y si no hubiera sido por la ayuda que les dio el salvadoreño, creo que ellos no estarían en Copa América, eso ya pasó, son unas desafortunadas declaraciones”.

Saybe volvió a recordar el episodio de Iván Barton, quien fue el réferi del México vs Honduras en el Azteca. Dejó claro que molieron a golpes a Alberth Elis, pero aseveró que esto ya es parte del pasado.

”Cuando viene de una eliminación directa donde Honduras te gana en Tegucigalpa, México terminó haciendo tiempo para que Honduras no le anotara el tercer gol, le hicieron seis faltas seguidas a Alberth Elis. Luego en el Azteca facilito pudimos haber anotado, el arquero de ellos saca otra, nosotros en esa altura con esa ventaja que ellos tienen aún así tuvieron que recurrir para que le dieran 14 minutos para que lograr el resultado e ir al alargue, es penoso que un jugador de esa categoría haga ese tipo de declaraciones, lo que pasó pasó”.

“Ese día perdí la tranquilidad, pero era indignante ver cuando el árbitro hizo con su mano que iba a dar dos minutos más, se cumplen los dos minutos más, lo deja seguir corriendo, porque uno sabe lo que significa para el hondureño la clasificación a la Copa América, no se merecía haber quedado eliminado de esa forma, por ahí viene mi reacción. Las injusticias hay que decirlas, ya no más quedarnos callados, en el momento que viera que hay una injusticia contra Honduras, no me quedaría callado”, sentenció.

Por otra parte, el directivo de la FFH destacó el trabajo de la Bicolor Hondureña en su debut en la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

”Bien, lo importante era empezar ganando ante un equipo bien ordenado, nos complicó, pero la Selección es el proceso que esperábamos, es paso a paso, es una continuación de lo que vimos contra México, el único bache en el camino fue contra Costa Rica, donde con las bajas no se pudo ver lo que vimos ayer, vamos por buen camino. En Bermudas vamos por los tres puntos que nos permita afianzar y seguir con ese anhelo de llevar la clasificación de la mejor manera”, puntualizó.

Debut de Arriaga: “Esto es de trabajo, es de ver a los jugadores jóvenes. Ayer con este muchacho (Javier) Arriaga de 20 años jugando, son cosas que uno dice “Honduras tiene con que”, van saliendo jugadores. Honduras va por buen camino, te puedo decir que la esperanza es gigante”.

La afición de Honduras en Tegus: “La gente de Tegucigalpa es espectacular, no hemos perdido en Tegucigalpa con un estadio a medio construir, la gente respondió, no es llamativo, no es selección de nombres, pero la gente cantó, apoyó, eso es importante, el jugador lo siente, lo necesita, todos unidos vamos a sacar esto adelante. Vimos a Cuba que no son esos equipos del Caribe que la gente cree que les vamos a pasar por encima. Jamaica y Panamá ganaron con apuros, aquí no hay una persona que sobre, la afición de Tegus es un diez. Indudablemente ellos están pidiendo un grito para que la Selección siga jugando en Tegus”.