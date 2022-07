Futbolista del Olimpia sale al paso tras castigo impuesto al árbitro Héctor Rodríguez: “Creo que es injusto”

El delantero colombiano del Olimpia, Yustin Arboleda, es uno de los futbolistas que mayor controversia a tenido con los árbitros en la Liga Nacional, donde ha sufrido varias expulsiones.

Previo al inicio de este torneo Apertura, el futbolista se dio su tiempo para analizar su carrera y la situaciones que lo han llevado a ser excluido de los terrenos de juego.

“Ningún árbitro del fútbol hondureño durante los seis años que tengo, puedo decir que me ha expulsado por decir una mala frase o palabra soez. Mi carácter y mi forma de vivir los partidos me ha traicionado en algún momento, lo he reconocido porque como humanos nos vamos a equivocar”, dijo en entrevista en Tigo Sport.

El jugador cafetero fue un poco y considera que más allá de la calentura que se puedan vivir en los partidos, él no les guarda ningún rencor.

“Sin han habido árbitros que me han hablado, yo soy enemigo de ellos, trato de respetarlos. Obviamente uno quiere que se reparta justicia de la manera más adecuada para ambas partes”.

También hizo referencia a los fallos que se dan en los partidos y que muchas veces en los resultados no tienen nada que ver los árbitros y siempre salen en mención.

“Cuando han habido errores y lo he tenido que decir, pero más allá de eso, nosotros nos equivocamos también. Si yo fallo un gol debajo del marco, no es culpa del árbitro. Ellos se pueden equivocar en una apreciación de una acción y uno se enoja por la calentura del partido, pero al llegar a casa te das cuenta que él tenía la razón”.

Yustin Arboleda fue consultado sobre el reciente castigo que sufrió el árbitro Héctor Rodríguez, quien fue suspendido por la Comisión de Arbitraje, luego de su participación en Liga Burocráticas en Estados Unidos.

“El tema de Héctor me sorprendió, no soy quien y mucha gente lo mirará mal, pero creo que es injusto y sabemos que si se le dificulta al jugador, no digamos para los árbitros”.

El delantero colombiano se encuentra en Estados Unidos, donde el Olimpia está desarrollando una gira de partidos amistosos, donde este viernes se enfrentará a Miami United a las 6:00 de la tarde.