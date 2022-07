El presidente del club porteño, Wilson Williams , declaró que están preparando el equipo para dos escenarios: el primero es que no van a tirar la toalla y, si el fallo de la Comisión de Disciplina no procede, apelarán otra vez; el segundo es que ya recibieron la citatoria de la Liga de Ascenso para presentarse a la realización de la Asamblea Extraordinaria el 30 de julio en Siguatepeque.

La dirigencia del Platense está preocupada, ya que la Comisión de Disciplina no ha cumplido con resolver la denuncia sobre el descenso y el tiempo que les dio la Comisión de Apelaciones, que fue de ocho días, terminó ayer sin una respuesta y hasta hoy se reunirán.

El abogado Lufti Zablah, miembro de la Comisión de Disciplina, explicó a Diario LA PRENSA que hasta hoy tendrán una resolución al caso.

Hay que recordar que la Comisión de Apelaciones le dio trámite a la denuncia del Platense, ya que el tema ahora se trata con carácter judicial.

Williams explicó que han gastado 15,000 dólares en pago de honorarios legales para seguir la denuncia.

Críticas

Ramón “Primi” Maradiaga se mostró muy crítico con las autoridades del fútbol hondureño por darle muchas largas al asunto del descenso del Platense.

“Por eso digo que no me sorprende. Mientras tengamos esa parte administrativa que sea tolerante y que no ejecute las cosas como debe ser, cualquier cosa se puede dar”, afirmó Maradiaga.