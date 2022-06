El Platense no será invitado a continuar jugando en la Liga Nacional de Honduras luego de descender al término de la temporada 2021/2022. En la Asamblea Extraordinaria que comenzará mañana quedó claro que la campaña 2022/2023 se mantendrá con 10 clubes y no con 12, como habían establecido de palabra.

Por lo tanto, el Tiburón lucha en la mesa para continuar en la máxima categoría. Ya recibió un revés luego que la Liga Nacional tras el fallo de la Liga Nacional en abril donde se desestimó la denuncia interpuesta por Victoria en contra de Honduras Progreso y Real Sociedad por el pago atrasado de inscripción.

Los arroceros y aceiteros perderían puntos, el Tiburón se salvaría, pero no fue así. Wilson Williams, presidente de Platense, no ocultó que se siente traicionado por varios clubes de la Primera División y es claro, llevaron finalmente el caso a la Comisión de Apelaciones. Si la resolución no tiene luz verde irán ante la FIFA.