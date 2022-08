Yo me sentía con una gran confianza. Me metí en la cabeza como que estaba en el barrio porque nadie lo detiene, uno es un animal.

Cuando me lo encontré en el hotel de concentración me dijo que había jugado un buen partido en la final de la Liga Mayor. Ayer antes de salir me llamó y me dijo que siguiera trabajando y que me iba a seguir observando.

Mientras Francisco Martínez charlaba en Exclusiva, para su sorpresa apareció Romell Quioto, atacante hondureño que destaca en el CF Montréal.

“El Romántico” lo sorprendió con un par de consejos y el jugador de Santa Cruz de Yojoa no pudo evitar la emoción al estar charlando con el legionario catracho

“He visto que es la sensación ahorita”, le comenzó diciendo Quioto e inmediatamente el residente de Santa Cruz de Yojoa le respondió: “Me ha tocado estar apoyándote desde las gradas en las eliminatorias para el Mundial, es un privilegio estar contigo y estas son bendiciones que Dios tiene preparado.”

Consejos de Romell Quioto para Francisco Martínez

“He visto como has andado en este tema. Lo importante es como tú te sientas, son bendiciones y caminos que Dios te está abriendo, has venido trabajando fuerte y es la recompensa que Dios te está dando.”

Y añadió: “La vida es así en todas las áreas, es de oportunidades y todos la estamos esperando. Así es como se empieza, no importa del pueblo o ciudad que venga, la raza que sea, todos somos hondureños y tenemos que apoyarnos.”

Romell Quioto sobre nivel de Francisco Martínez

“He escuchado que es muy bueno, me comentó un compañero de selección buenas cosas sobre ti, espero se te siga tomando en cuenta y son decisiones que uno tiene que respetar. Si Diego te sigue tomando en cuenta bienvenido sea, te tienes que mantener al margen de los comentarios negativos, siempre habrán personas que te van a tirar críticas pero sabes lo que quieres y siempre hay espinas, se tiene que ir esquivando. Te deseo lo mejor y esperamos en un futuro volver a ver.

Francisco sobre ofertas de clubes de la Liga Nacional

La ilusión siempre están uno como futbolista de ligas menores aspira a estar con los grandes. A base de trabajo y humildad se logra el éxito. El futbol es de trabajar y esquivando las espinas como dice Romell Quioto para lograr el objetivo.

Hay plática con un equipo pero no se ha concretado. Primero le ponemos la dirección a Dios que sea él tomando el control y nosotros solo somos guiados.

Romell Quioto y palabras de apoyo para Francisco Martínez

Si te vas a los pueblos hay jugadores muy buenos. Es complicado salir porque no hay nadie que te vaya a ver hasta allá, a base de trabajo y sacrificio no tienes que bajar los brazos ya que es complicado.

En mi caso fue bastante duro, yo quise tirar la toalla, pero hay que seguir sin importar la edad que tengas, se te está dando la oportunidad y ojalá que puedas concretar algo para ti y tu familia para que puedas darle lo mejor a ellos.

Romell Quioto sobre la confianza de Francisco Martínez

Es importante tener personalidad. Francisco ha llegado y ha hecho bien las cosas, eso es lo bueno cuando llegas a una selección y los nervios te traicionan es bastante difícil, a veces haces cosas que no debes hacer. Él tiene su recorrido en segunda división, miré el gol que metió que hasta vendado andaba y eso es importante.

Francisco Martínez sobre recibimiento en su pueblo

Yo mismo me sorprendí, ese bus no para muy seguido en esos desvíos e inclusive quería llorar porque me hice el fuerte. Aquí donde vivo yo hay talento, mi hermano es árbitro de primera división. Esto es algo maravilloso, es un microciclo y no digamos en un partido oficial

Romell Quioto acerca de las críticas a Francisco Martínez

Uno trabaja por esperar la oportunidad. nosotros no somos jueces, solo estamos para atacar órdenes. Si no me llaman tengo que respetar la decisión, uno tiene que estar preparado para todo.