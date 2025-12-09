Salvador Nasralla domina ampliamente el voto en el extranjero

Estados Unidos.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, obtuvo una contundente ventaja en el voto en el extranjero (Estados Unidos), donde los hondureños radicados en ese país le dieron un apoyo mayoritario. De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 100% de las actas escrutadas, Nasralla sumó 2,935 votos, equivalentes al 73.10% del total.

En contraste, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, alcanzó 657 votos, lo que representa apenas el 16.36% del escrutinio internacional. La marcada diferencia posiciona a Nasralla como el favorito entre los hondureños que residen fuera del país, un sector electoral que ha cobrado mayor relevancia en los últimos procesos.